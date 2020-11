Quiz LZ-Quiz #34: Äikerli, Gstellaasch, Gunte – kennen Sie diese 33 Zuger Usdrück? Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen über typische, teilweise aber schon fast in Vergessenheit geratene Zuger Ausdrücke.

Das Wahrzeichen der Stadt Zug: Der Zytturm. Bild: Zug Tourismus

Die Mundart in der Schweiz ist enorm vielseitig. Heute geht es um den Kanton Zug. Selbst innerhalb des Kantons kann es bei den umgangssprachlichen Ausdrücken bereits sprachliche Unterschiede geben. Es ist deshalb gut möglich, dass ein in diesem Quiz aufgeführter Ausdruck in Zug anders ausgesprochen wird, als beispielsweise im Ägerital. Auch verändern sich die Ausdrücke im Verlauf der Zeit immer wieder und sind teilweise nur den älteren Semestern unter Ihnen noch geläufig.

Wie viele der 33 im Quiz vorkommenden Ausdrücke kennen Sie?

So funktioniert's

Klicken Sie auf den Pfeil im blauen Feld, um das Quiz zu starten.

Pro Frage gibt es nur eine korrekte Lösung.

Für jede korrekte Lösung erhalten Sie 5 Punkte. Die Maximalpunktzahl beträgt 125 Punkte.