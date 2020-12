LZ-Quiz #37 – der Samichlaus will wissen: Wie brav und verantwortungsvoll waren Sie dieses Jahr?

Ich hab's nicht so mit Wein, aber bei jedem «bleiben Sie Zuhause» von Alain Berset habe ich mir einen Kurzen gegönnt. Alle. Genug, um den Weinladen in meinem Quartier am Leben zu halten. Ich bin vielleicht nicht der Held/die Heldin, der mein Quartier verdient, aber sicherlich der, den es gerade braucht. Pro Pressekonferenz der Behörden eine Flasche. Sich in Zeiten der Pandemie zu beruhigen, liegt schliesslich im Zuständigkeitsbereich des Amarone.

Der Kantönligeist ist so weit verbreitet wie eh und je. Man muss nicht immer in den Urlaub fliegen, auch in der Schweiz lässt es sich wunderbar Ferien machen. Sauerteigbrot ist eklig. Einmal pro Woche Duschen reicht völlig aus.

Geschafft. Danke fürs Mitspielen.

0-20: Oh Gott, oh Gott. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Bald kommt Schmutzli mit desinfizierter Rute bei Ihnen vorbei. - 21-35: Sie waren oft aber nicht immer brav. Das geht für den Samichlaus in diesem schwierigen Jahr in Ordnung. - 36-45: So viele Punkte hätte nicht einmal der Samichlaus erreicht. Wie schaffen Sie es nur, ein so braver Mensch zu sein? Weiter so!