Serie LZ-Quiz #7: Kennen Sie die 50 grössten Gemeinden der Zentralschweiz? Neue Woche, neues Quiz. Dieses Mal stellen wir Ihr geografisches Wissen über unsere Region auf die Probe.

Wie heissen jetzt diese Orte schon wieder?

In der Zentralschweiz leben mehr als 900'000 Personen. Sie leben verteilt auf 161 Gemeinden in 5 Kantonen. Mehr als 81'000 Menschen wohnen in der grössten, nur gerade 90 in der kleinsten Gemeinde.

In der 7. Ausgabe unseres LZ-Quiz-Abends möchten wir von Ihnen wissen, welche 50 Zentralschweizer Gemeinden am meisten Einwohner haben. Inspirieren liessen wir uns dabei von unseren Kollegen von watson.ch, die zum Beispiel die 86 Schweizer Gemeinden mit über 15'000 Einwohnern gesucht haben.

So funktioniert's

Schreiben Sie die gesuchten Ortsnamen ins oberste Feld. Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Ist die Antwort korrekt, wird die Gemeinde automatisch ins richtige Feld eingetragen.

Der Kanton und die Einwohnerzahl dienen als Hinweis.

Sie haben 20 Minuten Zeit.

Sobald Sie auf Play drücken, geht es los.

Noch zwei Tipps

Der Kanton Schwyz reicht bis an den Zürichsee.

Ennetbürgen hat es knapp nicht in die Liste geschafft.

Das weitere Quiz-Programm