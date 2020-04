Serie LZ-Quiz-Abend: Es geht weiter mit Runde #3 – beweisen Sie Ihr Wissen in den Bereichen Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz Sie wissen viel über die Schweiz und die ganze Welt? Oder wollen Sie noch einiges dazulernen? Einmal wöchentlich bieten wir Ihnen verschiedene Quiz an. Heute: Runde 3.

Und so funktioniert's: Wir stellen Ihnen jeweils am Montagabend ab 19 Uhr drei Quiz aus verschiedenen Themenbereichen zur Verfügung. In der heutigen 3. Runde geht es um Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz. Bereits erschienen sind die Quiz über die Bereiche Sport, Geschichte und Unterhaltung sowie über Welt, Kultur und Lifestyle. Die Quiz bestehen aus 20 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten – Sie können die richtige auswählen.

nächste Frage Medien Das Quiz starten Welcher Film aus den 1970er-Jahren ist der mit Abstand beliebteste Schweizer Kinofilm aller Zeiten? Auf Platz zwei folgt Achtung, Fertig, Charlie. Die Schweizermacher Siamo Italiani Uli der Knecht Heidi Die Schweizermacher Siamo Italiani Uli der Knecht Heidi nächste Frage Der Roman von Martin Suter stand Anfang 2017 sechs Wochen in Folge an der Spitze der Schweizer Bücher-Charts, in den Monaten Juli und August 2019 reichte es erneut für Platz 1. Im Mittelpunkt steht ein gentechnisch erzeugtes rosa Exemplar welches Tieres? Elefant Pferd Kamel Kuh Elefant Pferd Kamel Kuh nächste Frage 2013 gewannen Grant Heslov, Ben Affleck und George Clooney den Oscar für den besten Film. Wie hiess der von ihnen produzierte Film, welcher ein historisches Ereignis aus dem Jahre 1979 thematisiert? 1979 Syriana The American Argo 1979 Syriana The American Argo nächste Frage Welches Popkulturmagazin, das John Lennon und Yoko Ono nackt zeigte, wurde 1967 von Jann Wenner gegründet? Queen King Beatle Rolling Stone Queen King Beatle Rolling Stone nächste Frage 1994 wurde Leonardo di Caprio für seine Rolle in «What's Eating Gilbert Grape» erstmals für einen Oscar nominiert. Welcher Schauspieler spielte Di Caprios älteren Bruder, die Titelfigur Gilbert Grape? Brad Pitt Johnny Depp George Clooney Bruce Willis Brad Pitt Johnny Depp George Clooney Bruce Willis nächste Frage Welcher Schriftsteller schrieb 1898 einen offenen Brief mit dem Titel «J’accuse...!» an den damaligen Präsidenten seiner Republik? Emile Zola Guy de Maupassant Gustave Flaubert Honoré de Balzac Emile Zola Guy de Maupassant Gustave Flaubert Honoré de Balzac nächste Frage Welcher Tarantino-Film bescherte Christoph Waltz 2010 seinen ersten Oskar als bester Nebendarsteller? The Hateful Eight Django Unchained Inglourious Basterds Sin City The Hateful Eight Django Unchained Inglourious Basterds Sin City nächste Frage Wie heisst das Pferd des Comic-Cowboys Lucky Luke? Rantanplan Jolly Jumper Billy the Horse Jesse James Rantanplan Jolly Jumper Billy the Horse Jesse James nächste Frage Welches englische Wort wird verwendet, um den Akt der Eltern zu beschreiben, die Nachrichten und Bilder ihrer Kinder online zu teilen? Sharenting Sexting Posting Pacting Sharenting Sexting Posting Pacting nächste Frage Welcher Schauspieler, der in den Filmen «Bruce Almighty» und «Evan Almighty» Gott gespielt hat, erkundet in einer Dokumentationsreihe verschiedene Kulturen und Religionen, ihre Meinung zu religiösen Themen und ihren Glauben an einen Gott oder jemanden Höheren? Denzel Washington Jim Carrey Morgan Freeman Steve Carell Denzel Washington Jim Carrey Morgan Freeman Steve Carell nächste Frage Im 19. Jh. in Österreich geboren, im 20. Jh. in Italien gestorben, gilt er heute noch als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Krimiautoren. Nach ihm sind u.a. ein Autorenpreis, ein ICN-Zug und eine Gasse im Zürcher Niederdorf benannt. Wie heisst dieser Schweizer Schriftsteller? Robert Walser Friedrich Glauser Max Frisch Friedrich Dürrenmatt Robert Walser Friedrich Glauser Max Frisch Friedrich Dürrenmatt nächste Frage Die japanische Kirschblüte ist eine der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Wie heisst sie in der Landessprache? Makura Sakura Jakura Hakura Makura Sakura Jakura Hakura nächste Frage Am 15. Juli 2008 wurde Hannibal Gaddafi in Genf verhaftet. Drei Tage später wurde in Libyen ein Schweizer ebenfalls (grundlos) verhaftet. Er konnte erst im Juni 2010 zurück in die Schweiz reisen. Wie heisst der Mann, welcher 2018 das Buch «Gaddafis Rache – Aus dem Tagebuch einer Geisel» veröffentlichte? Max Göldi Max Müller Max Meyer Max Frisch Max Göldi Max Müller Max Meyer Max Frisch nächste Frage Welcher Film wurde von Charlie Chaplin selbst finanziert, weil andere Filmproduzenten befürchteten, dass die Verärgerung der Deutschen zu einem Geschäftsverlust für sie führen würde? Die grosse Lüge Der grosse Diktator Das grosse Reich Der grosse Krieg Die grosse Lüge Der grosse Diktator Das grosse Reich Der grosse Krieg nächste Frage Im Dezember 2018 wurde bekannt, dass ein preisgekrönter deutscher Journalist etliche Artikel gefälscht hatte, die unter anderem im Spiegel und der Weltwoche erschienen sind. Wie heisst er? Jan Böhmermann Max Giermann Juan Moreno Claas Relotius Jan Böhmermann Max Giermann Juan Moreno Claas Relotius nächste Frage Obwohl nicht verwandt, ist der Name identisch mit der amerikanischen Rockband, die von Debbie Harry und Chris Stein gegründet wurde. Welcher amerikanische Comic-Strip von Chic Young wurde 1930 erstmals veröffentlicht? Brownie Blue Blondie Blacky Brownie Blue Blondie Blacky nächste Frage In welchem Jahr spielt Victor Hugos historischer Roman Quatre-vingt-treize? 1893 1793 1433 1624 1893 1793 1433 1624 nächste Frage Mit diesem Fahrrad kann man durch jedes Gelände fahren. Mit welchen drei Buchstaben werden Mountainbikes im Französischen umgangssprachlich bezeichnet? VTT MBK BMX FFF VTT MBK BMX FFF nächste Frage Der Name der fiktiven Republik Zubrówka im Film The Grand Budapest Hotel stammt von der Wodka-Marke Zubrówka aus welchem Land? Weissrussland Litauen Polen Tschechien Weissrussland Litauen Polen Tschechien nächste Frage «Die Diners mit Gala» ist ein erotisches Kochbuch, das erstmals 1973 veröffentlicht wurde. Das zehnte Kapitel mit dem Titel widmet sich den Aphrodisiaka. Welcher Künstler ist der Hauptautor des Buches? Julio Iglesias Salvador Dalí Joan Miró Plácido Domingo Julio Iglesias Salvador Dalí Joan Miró Plácido Domingo nächste Frage

nächste Frage Wissenschaft Das Quiz starten Wie viele Ziffern gibt es im Binärsystem? 2 5 10 7 2 5 10 7 nächste Frage Im Periodensystem wird es mit dem Symbol «Li» und der Ordnungszahl 3 eingereiht. Wie heisst das chemische Element, welches heutzutage z.B. in Smartphones, Laptops, Autos oder Bikes verwendet wird? Linsamium Likazium Lithium Limonium Linsamium Likazium Lithium Limonium nächste Frage Mit welchem Ausdruck bezeichnet man den Einsatz von Druckluft in Wissenschaft und Technik zur Verrichtung mechanischer Arbeit? Aktuatorik Hydraulik Pneumatik Viskosik Aktuatorik Hydraulik Pneumatik Viskosik nächste Frage Wie werden Legierungen von Quecksilber mit anderen Metallen genannt? Zinn Nickelin Amalgam Messing Zinn Nickelin Amalgam Messing nächste Frage Die Pisa-Studien der OECD werden alle drei Jahre durchgeführt, um die Schulleistungen in den jeweiligen Ländern zu untersuchen. Für was steht das «s» in der englischen Abkürzung «Pisa»? Staaten Schule Student Strategie Staaten Schule Student Strategie nächste Frage Ein grosser Teil der heutigen mathematischen Symbolik geht auf ihn zurück. So hat er z.B. als erster «Pi» als Zeichen für die Archimedes-Konstante verwendet oder «Sigma» als Summenzeichen. Wie heisst der Schweizer Mathematiker, der von 1976 bis 1995 auf der 10-Franken-Note abgebildet war? Jakob Steiner Leonhardus Eulerus Daniel Bernoulli Johann Heinrich Pestalozzi Jakob Steiner Leonhardus Eulerus Daniel Bernoulli Johann Heinrich Pestalozzi nächste Frage Wie lautet der Fachbegriff für die Wissenschaft von Lebewesen und Lebewelten der geologischen Vergangenheit? Paläontologie Palichnologie Dendogrammologie Eschatologie Paläontologie Palichnologie Dendogrammologie Eschatologie nächste Frage Wie heisst der bedeutendste Schweizer Aktienindex, welcher die 20 Titel der Schweizer Börse mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet? SPI-Index SLI-Index SMI-Index SNI-Index SPI-Index SLI-Index SMI-Index SNI-Index nächste Frage Ein sprachgebildeter Mensch könnte sagen, dass er einen Oto-Rhino-Laryngologen besucht. Damit es andere auch verstehen, benutzt er besser welchen umgangssprachlichen Ausdruck? Freizeitpark Hals-Nasen-Ohren-Arzt Zoo Weiterbildungskurs Freizeitpark Hals-Nasen-Ohren-Arzt Zoo Weiterbildungskurs nächste Frage Der pH-Wert ist ein Mass für den sauren oder basischen Charakter einer Flüssigkeit. Bei welchem Wert sprechen wir von einem neutralen pH-Wert? 5 15 1 7 5 15 1 7 nächste Frage Wie heisst der aktuelle Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank? Sergio Ermotti Thomas Jordan Philipp Hildebrand Urs Rohner Sergio Ermotti Thomas Jordan Philipp Hildebrand Urs Rohner nächste Frage Man rechne ((2+4x12)/5)-1x5 und erhält welches Ergebnis? 45 -1 67 5 45 -1 67 5 nächste Frage Dasselbe Land führte 1894 auch als weltweit erster Staat Mindestlöhne ein. In welchem Land ist es Unternehmen seit dem 1. September 2019 erlaubt, die Löhne ihrer Mitarbeiter in Kryptowährungen zu bezahlen? Singapur Neuseeland Schweiz USA Singapur Neuseeland Schweiz USA nächste Frage Wie heisst der nach einem italienischen Mathematiker benannten Satz der Gruppentheorie, der besagt, dass die Mächtigkeit jeder Untergruppe einer endlichen Gruppe deren Mächtigkeit teilt? Satz des Lagrange Giovanni-Ceva-Reihe Fibonacci-Folge Fontana-Theorie Satz des Lagrange Giovanni-Ceva-Reihe Fibonacci-Folge Fontana-Theorie nächste Frage 1781 entdeckte er mit einem selbst hergestellten Spiegelteleskop den Planeten Uranus. Später auch noch die beiden Saturnmonde Mimas und Enceladus. Wie hiess der eigentlich aus Deutschland stammende britische Astronom? Andreas Albrecht Fernand Baldensperger Philip Hauge Abelson Friedrich Wilhelm Herschel Andreas Albrecht Fernand Baldensperger Philip Hauge Abelson Friedrich Wilhelm Herschel nächste Frage Nach welchem deutschen Physiker (1845-1923) ist das Element 111 des Periodensystems der Elemente bennant? Max Born (Bornium) Ferdinand Braun (Braunium) Werner Heisenberg (Heisenbergium) Wilhelm Conrad Röntgen (Röntgenium) Max Born (Bornium) Ferdinand Braun (Braunium) Werner Heisenberg (Heisenbergium) Wilhelm Conrad Röntgen (Röntgenium) nächste Frage Gesucht ist der Name eines chemischen Verfahrens zur Synthese von Ammoniak, welches als Grundlage für die grosstechnische Erzeugung von Stickstoffdünger gilt. Wie heisst das Verfahren? Bergius-Pier-Verfahren Haber-Bosch-Verfahren Raschig-Hocker-Verfahren Fischer-Planck-Verfahren Bergius-Pier-Verfahren Haber-Bosch-Verfahren Raschig-Hocker-Verfahren Fischer-Planck-Verfahren nächste Frage Welcher 1840 geborene Psychiater war der Begründer der Begriffe «Sadismus» und «Masochismus» im sexualwissenschaftlichen Kontext? Richard Freiherr von Kraft-Ebbing Sigmund Freud Mihály Csíkszentmihályi William Stern Richard Freiherr von Kraft-Ebbing Sigmund Freud Mihály Csíkszentmihályi William Stern nächste Frage Seit 1998 kürt Pro Natura jährlich das Schweizer Tier des Jahres. Dieses Jahr fiel die Wahl auf das Tier «Lampyris noctiluca». Wie lautet der deutsche Name des Schweizer Tieres des Jahres 2020? Wildesel Wildschwein Wildhund Wildkatze Wildesel Wildschwein Wildhund Wildkatze nächste Frage Die zentrale Botschaft seiner Theorie besteht darin, dass das marktwirtschaftliche System auch bei flexiblen Preisen und Löhnen nicht automatisch zur Vollbeschäftigung tendiert. Vielmehr kann es auch langfristig in einem Zustand der Unterbeschäftigung verharren; in diesem Fall soll der Staat zu finanzpolitischen Mitteln greifen. Wie hiess dieser britische Ökonom? Adam Smith Milton Friedman John Maynard Keynes Joseph Schumpeter Adam Smith Milton Friedman John Maynard Keynes Joseph Schumpeter nächste Frage

nächste Frage Zentralschweiz Das Quiz starten Wie heisst die Stadtmauer in Luzern? Altstadtmauer Museggmauer Pilatusmauer Löwenmauer Altstadtmauer Museggmauer Pilatusmauer Löwenmauer nächste Frage Aus welchem Zentralschweizer Kanton kommt der Comedian Michael Elsener? Luzern Zug Schwyz Uri Luzern Zug Schwyz Uri nächste Frage Wie viele Gemeinden hat der Kanton Obwalden? 8 9 10 7 8 9 10 7 nächste Frage Welche politische Partei hat seit zwölf Jahren am meisten Sitze im Schwyzer Parlament? CVP SVP SP FDP CVP SVP SP FDP nächste Frage Wie heisst die erste Brauerei in Emmen? Bronx Beer MN Brew Emmen Bräu 6020 Bronx Beer MN Brew Emmen Bräu 6020 nächste Frage Welcher Zentralschweizer Kanton hat nach Luzern die grösste Fläche? Nidwalden Obwalden Schwyz Uri Nidwalden Obwalden Schwyz Uri nächste Frage Das Tier wurde 1917 erstmals in einem kleinen Gebiet rund um die Bannalp (Gemeinde Wolfenschiessen) nachgewiesen. Das Gebiet gehört auch heute noch zum Hauptverbreitungsgebiet der Nidwaldner ... Armschlange Beinkäfer Bauchfalter Haarschnecke Armschlange Beinkäfer Bauchfalter Haarschnecke nächste Frage Für welche Sportart steht der Zentralschweizer Verein mit der Abkürzung SCB? Basketball Curling Eishockey Frisbee Basketball Curling Eishockey Frisbee nächste Frage In der Gemeinde Risch liegt ein anfangs der 1930er-Jahre errichtetes Herrenhaus. Wie heisst es? Burg Zug Burg zum Rischer Herrn Schloss Freudenberg Schloss Zugersee Burg Zug Burg zum Rischer Herrn Schloss Freudenberg Schloss Zugersee nächste Frage «Dr Schacher Seppli», einer der grössten Schweizer Hits, stammt von welchem verstorbenen Obwaldner Künstler? Sepp Stalder Kari Ming Anton Amschwand Ruedi Rymann Sepp Stalder Kari Ming Anton Amschwand Ruedi Rymann nächste Frage Wie heisst die Gemeinde mit dem gleichnamigen Hotel, in der sich jeweils die Schweizer Fussballnati trifft? Feusisberg Freienbach Schindellegi Lachen Feusisberg Freienbach Schindellegi Lachen nächste Frage Wie heisst die Fasnachtszunft in Entlebuch? Adler Zunft Chräjezunft Raabezunft Zunft zur Taube Adler Zunft Chräjezunft Raabezunft Zunft zur Taube nächste Frage Zwei der bekanntesten Schweizer Filmregisseure stammen aus Nidwalden. Wie heissen sie? Fredi M. Murer und Urs Odermatt Josef Bircher und Andreas Christen Karl H. Gut und Paul Achermann Albert G. Trachsler und Raymond Risi Fredi M. Murer und Urs Odermatt Josef Bircher und Andreas Christen Karl H. Gut und Paul Achermann Albert G. Trachsler und Raymond Risi nächste Frage Welcher dieser Bergläufe ist frei erfunden? Schönbüel-Berglauf Lungern Wildspitz-Berglauf Steinerberg Möseren-Berglauf Malters Rütlischwur-Gedenklauf Seelisberg Schönbüel-Berglauf Lungern Wildspitz-Berglauf Steinerberg Möseren-Berglauf Malters Rütlischwur-Gedenklauf Seelisberg nächste Frage Welches war der erste Kriminalroman der Zentralschweizer Schriftstellerin Silvia Götschi? Bürgenstock Mord im Parkhotel Klausjäger Der Teufel von Uri Bürgenstock Mord im Parkhotel Klausjäger Der Teufel von Uri nächste Frage Der Gotthard Basistunnel ist mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Der Tunnel verbindet die Urner Gemeinde Erstfeld mit welcher Tessiner Gemeinde? Quinto Bodio Airolo Minusio Quinto Bodio Airolo Minusio nächste Frage Welches IT-Unternehmen ist im Stadtluzerner Schlössli Schönegg zu Hause? Software One Oniko Axon Techgroup Software One Oniko Axon Techgroup nächste Frage Er kam am 13. April 1927 in Zug zur Welt. Grosse Berühmtheit erlangte er 1970 mit der Rolle des «Dällenbach Kari» im gleichnamigen Film. Wie heisst der 2012 in Locarno verstorbene Schauspieler? Bruno Ganz Peter Stutz Mathias Gnädinger Walo Lüönd Bruno Ganz Peter Stutz Mathias Gnädinger Walo Lüönd nächste Frage Welches Skigebiet hat am meisten Pistenkilometer? Hoch-Ybrig Andermatt-Sedrun Sörenberg Engelberg-Titlis Hoch-Ybrig Andermatt-Sedrun Sörenberg Engelberg-Titlis nächste Frage Die WWZ AG versorgt den Kanton Zug unter anderem mit Strom, Wasser und Internet. Doch für was stehen die Buchstaben WWZ? Wasser Willi Zug Wasser Wobmann Zug Wasser Wind Zug Wasserwerke Zug Wasser Willi Zug Wasser Wobmann Zug Wasser Wind Zug Wasserwerke Zug nächste Frage

Der Schweizerische Quizverband

Der Schweizerische Quizverband organisiert jeden zweiten Montag Quiz-Abende in Luzern, Bern und Zürich. Dabei werden verschiedene Quiz gespielt, unter anderem das SwissQuiz, aus dessen Fundus die Fragen für den LZ-Quiz-Abend stammen. Die Themenbereiche orientieren sich nach den Vorgaben des Internationalen Quizverbandes IQA.