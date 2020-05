LZ-Quiz-Abend: In Runde #6 warten die Bereiche Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz Sie wissen viel über die Schweiz und die ganze Welt? Oder wollen Sie noch einiges dazulernen? Einmal wöchentlich bieten wir Ihnen verschiedene Quiz an. Heute: Runde 6.

Unser Onlineportal luzernerzeitung.ch hat einen wöchentlichen Quiz-Abend lanciert. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Quizverband entstanden (siehe Hinweis am Ende des Textes).

Und so funktioniert’s: Wir stellen Ihnen jeweils am Montagabend ab 19 Uhr drei Quiz aus verschiedenen Themenbereichen zur Verfügung. In der heutigen 6. Runde geht es um Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz. Bereits erschienen sind ersten Quiz über die Bereiche Sport, Geschichte und Unterhaltung sowie über Welt, Kultur und Lifestyle und Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz. Die Quiz bestehen aus 15 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten – Sie können die richtige auswählen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Er druckte Zwinglis Zürcher Bibel und ist heute für den Druck der Schweizer Banknoten und Pässe verantwortlich. Das Jahr 2019 markierte 500 Jahre für welchen Schweizer Verlag? Diogenes Kein & Aber Orell Füssli Rotpunkt Sein Leben wurde unter dem Titel «The Wolf of Wall Street» verfilmt. Wie heisst der ehemalige US-amerikanische Börsenmakler und Motivationstrainer? Jordan Belfort Leonardo Di Caprio Steve Madden Danny Porush Arno Camenischs 2018 veröffentlichter Roman handelt von Paul und Georg, die an einem Bündner Skilift arbeiten, und stand während Monaten auf der Schweizer Bestsellerliste. Wie lautet der Titel des Buches? Der letzte Lift Der letzte Bügel Der letzte Fahrer Der letzte Schnee Unter dem Titel Lil' Folks erschienen ab 1947 Comicstrips vom amerikanischen Zeichner Charles M. Schulz. Ab 1950 bis zum Tod von Schulz im Jahr 2000 erschien die Serie unter einem neuen Namen und wurde zu einer der erfolgreichsten Comicserien der Welt. Wie lautet der Name dieser Serie? Schlümpfe Simpsons Peanuts Lucky Luke Wie heisst die Tochter des Vercingetorix im Asterix-Band «Die Tochter des Vercingetorix»? Dopamine Endorphine Adrenaline Insuline Wer spielte mit Arnold Schwarzenegger in «Twins» einen Zwilling? Danny DeVito Jack Nicholson Al Pacino Robert De Niro Laut Unesco ist Agatha Christie die meist übersetzte Autorin der Welt. Welcher Science-Fiction-Autor belegt den zweiten Platz auf der Liste? Stephen King J. R. R. Tolkien George Orwell Jules Verne Die drei Dialektsprachen Tonkinesisch, Hoch-Annamesisch und Cochinchinesisch gehören zu welcher Sprache? Vietnamesisch Thailändisch Japanisch Koreanisch Das vierte Buch der Robert-Langdon-Serie trägt den gleichen Namen. Was ist der erste Teil eines berühmten literarischen Werkes aus dem 14. Jahrhundert, gefolgt von «Purgatorio» und «Paradiso»? Illuminati Meteor Sakrileg Inferno Greta Ohlsson, eine schwedische Matrone, ist eine der Figuren in Agatha Christies Roman «Mord im Orient Express». Welche schwedische Schauspielerin spielte die Figur in der 1974 verfilmten Version des Romans? Pia Bergman Isabella Bergman Ingrid Bergman Marta Bergman Was ist ein Hagestolz im heutigen Sprachgebrauch sicher nicht? Nett Verheiratet Arm Klein Welche englische Schauspielerin und gelegentlich in der Schweiz wohnhafte Schauspielerin spielte als erste die My Fair Lady-Rolle von Eliza Doolittle auf der Bühne? Emma Smith Elizabeth Hurley Melissa Miller Julie Andrews Welchen gleichlautenden Namen teilen sich eine Justizvollzugsanstalt im Kanton Bern und der Autor von «Der Schüler Gerber» und «Die Tante Jolesch»? T(h)orberg T(h)auberg Tro(h)nberg T(h)unberg Welche deutsch-schweizer Autorin und vielfache Preisträgerin schrieb «Der Mann schläft», «Wunderbare Jahre. Als wir noch die Welt bereisten» und «GRM. Brainfuck.»? Sibylle Berg Thea Dorn Juli Zeh Katja Riemann Welche Graphic Novel von Alan Moore und Dave Gibbons war die Vorlage für einen Film (2009) und eine Fernsehserie (2019)? Daredevil The Witcher Watchmen 300

Wie nennt man eine Strategie, dessen primäres Ziel darin besteht, dass alle Beteiligten einen (positiven) Nutzen erzielen? Top-Strategie Win-Win-Strategie Go-Go-Strategie Think-Positive-Strategie Welches Element hat im Periodensystem der Elemente die Ordnungszahl 1? Kohlenstoff Stickstoff Sauerstoff Wasserstoff In Deutschland und Österreich wird dieser Fisch Flussbarsch genannt. Seine auffälligsten Merkmale sind die geteilte, spitze Rückenflosse sowie die rötliche Färbung der Brust- und Bauchflossen. Wie heisst der Fisch in der Schweiz? Hecht Saibling Bachforelle Egli In welchem Kanton befindet sich das «Conseil européen pour la recherche nucléaire»? Wallis Genf Neuenburg Waadt Welche pakistanische Kinderrechtsaktivistin gewann 2014 bereits im Alter von 17 Jahren den Friedensnobelpreis und ist damit die jüngste Trägerin eines Nobelpreises? Rosa Parks Nadia Murad Malala Yousafzai Greta Thunberg Wie viel Grad Kelvin (ohne Kommastellen) sind 0 Grad Celsius? 173 273 0 73 «Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.» Wie nennt man Immanuel Kants grundlegendes Prinzip der Ethik? Kategorischer Präservativ Kategorischer Imperativ Kategorischer Konjunktiv Kategorischer Diminutiv Kühe gelten wegen ihrer Verdauung als Luftverschmutzer. Denn im so genannten Pansenmagen bildet sich ein Gas, das beim Aufstossen ausgestossen wird und als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt. Wie heisst das Gas? Propan Butan Methan Ethan Wie nennt man die uralte Lehre, mit der versucht wurde, Charaktereigenschaften anhand der Gesichtszüge zu bestimmen? Physiobalistik Physiognomik Physiotherapeutik Physiomimik Wie nennt man organisches, meist schwarzes Material, das in Mooren aus den Ablagerungen toter Pflanzen entsteht und oft in Gartenerde zu finden ist? Schorf Dorf Torf Morf In den Vereinigten Staaten findet dieser jährliche Vorgang drei Wochen früher statt als in Europa. Einige Wissenschaftler vergleichen ihn mit einer Mikrodosis Jetlag. Welcher Vorgang ist gemeint? Winter-Einbruch Frühlings-Putz Herbst-Beginn Sommerzeit-Umstellung Welcher Schweizer Mathematiker fand 1683 als erster die Annäherung an die mathematische Konstante «e» beim Studium der kontinuierlichen Zinseszinsen? Jakob Bernoulli Jakob Steiner Albert Einstein Otto Spiess Ei, Larve, Puppe und dann Schmetterling. Diese vier Phasen im Lebenszyklus eines Schmetterlings werden im Allgemeinen mit welchem Namen bezeichnet? Metastase Metamorphose Metaanalyse Metaebene Am 11. Januar 1922 erhielt Leonard Thompson, ein 14-jähriger Sterbender, am Toronto General Hospital die erste Injektion welches Hormons, das sein Leben um weitere 13 Jahre verlängerte? Dopamin Adrenalin Endorphin Insulin Das Berggruen Institute ist eine unabhängige Organisation, die 2010 vom deutsch-amerikanischen Nicolas Berggruen gegründet wurde. Seit 2016 wird der Berggruen-Preis an Einzelpersonen vergeben, mit dem Ziel, auf welchem Gebiet einen Nobelpreis zu gewinnen? Medizin Literatur Philosophie Chemie

Welches ist der höchste Gipfel, der ganz im Kanton Luzern liegt? Napf Stute (Hubelgipfi) Brienzer Rothorn Hengst (Schrattenflueh) Der Kanton Zug ... ist mit einer Fläche von 239 Quadratkilometern der kleinste Kanton, der zwei Sitze im Ständerat hat. liegt am Vierwaldstättersee. ist in neun Einwohnergemeinden aufgeteilt. ist traditionell evangelisch-reformiert geprägt. Welches Tier prägt das Wappen vom Kanton Uri? Fisch Ziege Stier Bär Welche Frucht hat im Kanton Zug eine besondere Bedeutung? Kirsche Zwetschgen Johannisbeeren Erdbeeren Wie viele Frauen sind aktuell im fünfköpfigen Luzerner Regierungsrat vertreten? 4 0 2 1 Wie heisst ein Traditionsgericht in Nid- und Obwalden? Gopfertori Ofetori Wienemori Öpfelvori In welchem Jahr wurde der FC Luzern zum letzen Mal Schweizer Meister? 1989 2000 2010 1991 Wie heisst eine bekannte Mountainbikerin aus dem Kanton Nidwalden? Alessandra Keller Samira Niederberger Jolanda Neff Sabine Ittig Kanton Schwyz: Für was steht der Begriff «Fänz»? für eine andere Bezeichnung für Schaf für ein See für ein Fanclub von Wendy Holdener für ein traditionelles Gericht Welche Obwaldner Gemeinde hat am wenigsten Einwohner? Kerns Lungern Giswil Sachseln Welcher Schauspieler hat Urner Wurzeln? Roeland Wiesnekker René Schoenenberger Beat Schlatter Hanspeter Müller-Drossaart Wie heisst die grösste Ausstellung der Zentralschweiz, welche jeweils im Frühling in Luzern stattfindet? Luzern Messe Luzern stellt aus LUGA LUMI In welcher Schwyzer Gemeinde hatte Roger Federer einst seinen Wohnsitz? Wollerau Küssnacht Lachen Arth Wie heisst ein Musikfestival im Nidwaldner Hauptort? Stanser Folklore Party Stanser Musik Tage Hergiswiler Brass Anlass Buochser Beats Welche Obwaldner Firma schickte schon einen Roboter auf den Mars? Kerns Energie Sarnen Power Axpo Familia Maxon Motor

Der Schweizerische Quizverband organisiert jeden zweiten Montag Quiz-Abende in Luzern, Bern und Zürich. Dabei werden verschiedene Quiz gespielt, unter anderem das SwissQuiz, aus dessen Fundus die Fragen für den LZ-Quiz-Abend stammen. Wegen der Corona-Krise finden die Quiz momentan teilweise online statt.