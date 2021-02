LZM-Wettbewerb Schicken Sie uns das beste Video Ihres Haustieres und gewinnen Sie bis zu 100 Franken Etwas anderes als daheim zu bleiben ist in der momentanen Pandemie-Lage kaum möglich. Und dann sind auch noch Schulferien. Höchste Zeit, Ihre treuen Begleiter mit einem Wettbewerb zu würdigen.

Sie bereichern unseren Alltag mehr denn je. Hund, Huhn, Kaninchen und Co. gehören zu den besten Begleitern während der Pandemie. Spätestens jetzt, wo der Alltag wieder meistens zuhause stattfindet. Jetzt, wo eigentlich Sport- oder Fasnachtsferien wären. Doch Skifahren ist mit dem Coronavirus auch nicht mehr, was es mal war und an Fasnacht ist gar nicht erst zu denken.

Zuhause bleiben und das Büsi streicheln, den Esel ausführen oder die Karpfen füttern - das ist die Devise. Zeit also, Ihre gefiederten, geschuppten oder pelzigen Begleiter in diesen oft etwas tristen Winterwochen mit einem Wettbewerb zu würdigen.

Wir suchen das lustigste, überraschendste, beeindruckendste Haustier-Video und verlosen für das beste Video 100 Franken, für Platz eins und zwei je 50 Franken.

Den Hauptpreis gibt es in Form eines Manor-Gutscheins, der auch online einlösbar ist. Die weiteren Preisgelder werden direkt aufs Konto überwiesen – Guthaben für einen neuen Katzenbaum, leckeres Knabberfutter oder ein tolles Spielzeug. Die Gewinner werden mittels Abstimmung durch die Leserinnen und Leser ermittelt.

So funktionierts: Machen Sie mit Ihrem Smartphone ein Video von Ihrem Haustier – idealerweise im Querformat, mindestens 10 und höchstens 60 Sekunden lang.

Schicken Sie Ihr Video am besten per WhatsApp an die Nummer

079 292 59 17 – inklusive Name, Vorname und Wohnort. Das Video muss nicht topaktuell sein, sollte aber nicht älter als drei Jahre sein.

Sie können mehrere Videos zum gleichen Haustier oder mehrere Videos von verschiedenen Haustieren einsenden – jedes Tier gilt nur einmal als Teilnehmer.

Einsendeschluss ist der 21. Februar 2021

Die Redaktorinnen und Redaktoren gehen mit gutem Beispiel voran und teilen mit Ihnen die besten Videos ihrer Haustiere:

CH Media

Zu sehen sind hier erst Katzen und Hunde. Wir freuen uns aber explizit auch über Kühe, Enten oder Ziegen!

Jederzeit: 50 Franken für Ihr Leservideo

Und: Wussten Sie, dass es auch sonst Geld gibt für Leservideos? Wenn Sie uns ein Video senden zu einen Ereignis, das publiziert wird, honorieren wir dies mit mindestens 50 Franken.

