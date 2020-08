Bilanz zum 1. August im Kanton Luzern: Mehrere Verletzte in Gartenbeiz und ein Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus Am Nationalfeiertag haben sich im Kanton Luzern mehrere Personen leicht verletzt. In Emmenbrücke hat eine Rakete ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus verursacht.



Bei den Feierlichkeiten am 1. August knallt und klöpft es jeweils gewaltig. Im Kanton Luzern sind bei Raketenstarts und dem Abfeuern von Knallfröschen mehrere Leute verletzt worden. Es kam sogar zu einem Brand durch eine Rakete, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mitteilte.

Kurz nach 22 Uhr ereignete sich ein Zwischenfall im Entlebuch. Eine Feuerwerksbatterie kippte laut der Mitteilung während dem Abbrennen um. Dabei sei mindestens ein Feuerwerkskörper in Richtung der Gartenterrasse des Berggasthauses Marbachegg in die Zuschauer abgefeuert worden. Dabei haben sich 13 Personen leichte Verletzungen zugezogen. Die Leute seien umgehend von Mitarbeitern der Sportbahnen medizinisch versorgt worden.

Jugendlicher zündet Knallkörper in der Hand



Ein weiterer Vorfall im Zusammenhang mit Feuerwerk wurde in Emmenbrücke verzeichnet. Dort hat sich laut der Staatsanwaltschaft ein Jugendlicher verletzt. Um 22.50 Uhr detonierte bei der Bushaltestelle Erlenmatte ein Knallkörper in seiner Hand. Der 17-jährige Bursche erlitt leichte Verbrennungen. Er wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht.

Drei Stunden früher entzündete sich ebenfalls in Emmebrücke ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 19 Uhr brannte es auf einem Balkon des Gebäudes, das sich im Gebiet Benziwil befindet. «Alle Bewohner wurden umgehend aus dem Haus evakuiert. Zwei Personen wurden wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht», heisst es in der Mitteilung.

Feuerwerksrakete schlug auf Balkon ein

Die Feuerwehr Emmenbrücke wurde aufgeboten. Die Branddetektive der Luzerner Polizei haben die Brandursache ermittelt. «Gemäss Zeugenaussagen ist eine Feuerwerksrakete auf dem Balkon eingeschlagen und hat das Feuer entzündet», sagte Simon Kopp, Kommunikationsverantwortlicher der Staatsanwaltschaft Luzern auf Anfrage. Mit dem Vorfall in Marbachegg und dem Brand im Mehrfamilienhaus in Emmenbrücke befassen sich die Behörden. Es wurde in beiden Fällen eine Untersuchung eingeleitet, so Kopp.