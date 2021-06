Mein Thema Mit-denken Gedanken zur geistigen Teilnahme am Geschehen Adrian Suter Hören Merken Drucken Teilen

Adrian Suter, Pfarrer

Eine Bekannte fragte mich, was für ein Buch ich gerne mal schreiben würde. Meine Antwort lautete «Glaube zum Mitdenken». Für mich als Theologe ist wichtig, dass die Menschen das Denken über den Glauben nicht einfach den Fachleuten überlassen. In der Pandemiezeit sind wir ja in ganz anderem Zusammenhang der Frage begegnet, welche Rolle die Fachleute spielen und bei politischen Entscheidungen spielen sollen. Wir haben gemerkt, dass manches, was die Fachleute sagen, unserer Intuition zuwiderläuft – zum Beispiel, was exponentielles Wachstum bedeutet. Soll man da, wie es sich manche voll Pathos auf die Fahnen schreiben, lieber «selber denken»?

Mir ist das Mit-denken lieber: Nicht einfach nur nach-denken, was jemand anderes vorgedacht hat; aber auch nicht quer-denken und die Expertinnen und Experten allerlei übler Machenschaften verdächtigen. Ideal ist vielmehr ein Miteinander – in der Pandemie, in der Politik und im Glauben. Das heisst nicht, den Menschen nach dem Mund zu reden: Das Denken der Fachleute darf und soll herausfordern. Doch als Theologe und Pfarrer ist es nicht meine Aufgabe, den Menschen das Denken abzunehmen, sondern zum Mit-denken über den Glauben einzuladen.



