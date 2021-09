Mein Thema MUTig sein! Wie finden wir zurück zu Frohmut? Bruno Hübscher Hören Drucken Teilen

Bruno Hübscher, Seelsorger

«ZuMUTungen mit LebensMUT begegnen!» So heisst das Motto des diesjährigen Bettages vom Sonntag, 19. September. Die Überschrift – oder noch genauer: die Aufgabe – fordert mich heraus. Mit einer Gruppe von sehbehinderten Menschen und deren Begleitpersonen organisiere ich am Bettag einen Ausflug von Luzern via Sursee zum Wallfahrtsort Luthern Bad.

In einer Zeit und Welt, die geprägt sind von grossen Konflikten, von Corona und Umweltkatastrophen, wollen wir uns auf unserem Ausflug gegenseitig erzählen, welche Lebensweisen und Wege uns helfen, die MUTlosigkeit zu durchbrechen, um wieder zu FrohMUT zu finden.

Vielleicht sind es ja gerade die Gebete oder das Heilwasser an jenem Wallfahrtsort, die guten Begegnungen mit den Begleitenden oder anderen Sehbehinderten oder ... Ich bin gespannt, welche Antworten wir finden werden.

Welche würden Sie selber geben? Bis Samsta früh können Sie sich noch per E-Mail bei mir anmelden, falls Sie uns auf den Ausflug begleiten möchten. Eine so kurzfristige Anmeldung braucht vielleicht auch etwas MUT.

Bruno Hübscher

Katholischer Behindertenseelsorger

Kanton Luzern

bruno.huebscher@ lukath.ch