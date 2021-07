Mein Thema Spucke und Kreuzzeichen Gedanken über bestimmte Rituale der Fussballer

Bruno Hübscher, Seelsorger

Bei den EM-Fussballspielen fällt mir auf, dass viele der Profis alle paar Meter auf den Boden spucken. Das irritiert mich. Ich geh ja auch ab und zu joggen, aber es käme mir nie in den Sinn, dabei eine Spucktirade loszulassen. Ist das Ganze wohl eine Art Ritual, um cool zu wirken, den Gegner zu beeindrucken oder sich das Negative von der Seele zu rotzen?

Definitiv ein Ritual ist, dass sich viele Spieler bekreuzigen, bevor sie aufs Fussballfeld laufen. Aber auch da frage ich mich, was wohl den Einzelnen durch den Kopf geht, wenn sie das Kreuzzeichen über sich schlagen. Wie viele von ihnen dabei wohl wirklich an den Kreuzestod Jesu denken? An seinen Einsatz für Gerechtigkeit in der Welt und die Überzeugung, dass man sich für die Schwächeren einsetzen, bzw. sich den Ungerechtigkeiten entgegenstellen soll, was Jesus schliesslich ans Kreuz gebracht hat?



Aber vielleicht hilft das Zeichen ja, dass die Mama daheim noch stolzer auf den Jungen ist oder dass ein klein weniger gefoult wird. Fairplay – ja, das passt auf jeden Fall zum Kreuzzeichen.



Bruno Hübscher

Katholischer Behindertenseel­sorger Kanton Luzern

bruno.huebscher@lukath.ch