Mein Thema Weitergehen Gedanken zum Glauben an die Kraft Jesu Eugen Koller Drucken Teilen

Eugen Koller, Theologe

Der Kreuzestod Jesu hat den Jüngerinnen und Jüngern und allen, die sich von ihm in den Bann ziehen liessen, alle Hoffnungen zerschlagen. Verständlich, dass die Menschen bodenlos enttäuscht waren, ihr Leben wurde von dunklen, schweren Wolken überzogen. Dabei sind uns die Emmaus-Jünger, wie sie am Schluss des Lukas-Evangeliums (Lk 24.1-35) vorgestellt werden, wohl sehr nah mit der Erfahrung ihres erlebten Schiffbruchs. Sie waren entmutigt und niedergeschlagen. Sie befanden sich im Seelendunkel mitten am Tag auf ihrem Marsch des Auslüftens.

Der Tapetenwechsel tat ihnen gut. Miteinander konnten sie über die vergangenen Erfahrungen reden, ihre Fragen und Ungewissheiten, ihre Mutlosigkeit aussprechen, ihren Frust und ihre Ernüchterung einander anvertrauen. Sie liessen sich nicht lähmen, sondern versuchten, die Situation zu bewältigen. Im Gespräch mit einem Mann, der sich zu ihnen gesellte, spürten die beiden, dass er ihnen Wichtiges zu sagen und aufzuschlüsseln hatte. Beim Brotbrechen gingen ihnen die Augen auf: Dieser Mann war der lebendige, bei ihnen gegenwärtige Jesus.

Jesus lebt, er ist unter uns, an unserer Seite. Wir dürfen auf die befreiende, den Tod und alles Tödliche besiegende Kraft Jesu vertrauen.

Eugen Koller

Luzern, kath. Theologe,

Redaktor Pfarreiblatt Uri Schwyz, Spitalseelsorger in Schwyz eukol@bluewin.ch