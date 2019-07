Migros verkauft in der Zentralschweiz keine Feuerwerkskörper mehr Die Genossenschaft Migros Luzern verkauft keine Feuerwerkskörper mehr. Sie begründet den Entscheid mit der aktuellen Klimaentwicklung und zunehmender Planungsunsicherheit.

(Bild: Dominik Wunderli, 25. September 2018)

(pd/jvf) Der Klimawandel hat Auswirkungen auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern: Die Genossenschaft Migros Luzern, der sämtliche Zentralschweizer Kantone angehören, verkauft künftig keine Feuerwerkskörper mehr, wie sie am Donnerstagmorgen mitteilt. Die aktuelle Klimaentwicklung führe zu zunehmender Planungsunsicherheit. Denn: In den letzten Jahren kam es wegen der Hitze und der Trockenheit in den Sommermonaten vermehrt zu Feuerwerksverboten. «Mit dem Verkaufsverzicht trägt die Migros Luzern zudem einen Teil zur Entlastung von Mensch, Tier und Umwelt bei», schreibt die Migros weiter.