MS Mythen verabschiedet sich nach 90 Jahren vom Vierwaldstättersee – neuer Dampfschiffkurs auf dem Urnersee

MS Mythen fährt nach einmonatiger Zwangspause in der Werft wieder

Nachdem das MS Mythen Anfang Mai auf dem Vierwaldstättersee eine Antriebswelle verloren hatte und Wasser in das Schiff einströmte, ist es nun, nach einem einmonatigem Aufenthalt in der Werft, geflickt. Am Samstag sticht es wieder in See.