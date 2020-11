Nicht dringende medizinische Eingriffe: Zentralschweizer Spitäler wehren sich vehement gegen Bersets Vorwürfe Bundesrat Alain Berset wirft den Spitälern vor, sie würden mit der Durchführung nicht dringender medizinischer Eingriffe die Behandlung der Covid-19-Patientinnen und Patienten gefährden. Dagegen wehen sich die Zentralschweizer Spitäler.

(zim) «Bundesrat Berset verschärft mit seiner Forderung die finanziellen Probleme der Schweizer Spitäler und belastet die Arbeitsmarktsituation im Gesundheitswesen zusätzlich», schreiben die Spitäler der Zentralschweiz in einer Medienmitteilung. Befremdet zeigen sie sich insbesondere über den Vorwurf Bersets, nicht dringende medizinische Eingriffe nach wie vor durchzuführen.

Bestehende Kapazitäten optimal nutzen

Die Spitäler der Zentralschweiz halten in ihrem Schreiben fest, dass die Versorgung der Covid-19-Patienten sichergestellt sei. Ebenso würden die bestehenden Kapazitäten optimal genutzt und entsprechende Verlegungen könnten vorgenommen werden. Die Auslastung der Spitäler werde koordiniert und auch auf Anfragen aus anderen Kantonen werde eingegangen. Und weiter:

«Somit ist es derzeit nicht zwingend notwendig, auf elektive Eingriffe zu verzichten.»

Genau dies werde aber von Berset vehement und mit dem Mahnfinger gefordert.

Enorme finanzielle Verluste durch reservierte Betten

Durch die vom Bundesrat verlangte Reservation von Covid-Betten, die allenfalls nicht gebraucht werden, würden die Spitäler sehr grosse finanzielle Verluste erleiden, die nicht kompensiert werden können. Der Verband Spitäler Zentralschweiz kritisiert, dass Alain Berset zwar stark fordere, sich jedoch aus der Verantwortung stehle, wenn es darum geht, die entstanden Verluste aus den nicht durchgeführten Operationen zu entschädigen. Der Gesundheitsminister scheine zu vergessen, dass die Spitäler zur Bewältigung der Pandemie auch die hierfür notwendigen finanziellen Mittel brauchen.

Der Spardruck auf die Spitäler sei aufgrund der politischen Vorlagen enorm:

«Ginge es nach Bersets Plänen, müssten aufgrund der massiv gekürzten Entschädigung für die Spitäler 75 Prozent aller Häuser defizitär arbeiten und über kurz oder lang den Betrieb einstellen.»

Damit unterlaufe der Gesundheitsminister auch die Forderungen des Spitalpersonals nach besseren Arbeitsbedingungen und zusätzlichen Ausbildungsstellen.

Die Spitäler haben bewiesen, dass sie in schwierigen Zeiten die Gesundheitsversorgung mit allen möglichen Mitteln sicherstellen, heisst es in er Mitteilung weiter. Jetzt liege es am Bundesrat, zu beweisen, dass er mit der Übernahme der entsprechenden Covid-19-Ertragsausfälle sowie der Abkehr von geplanten unrealistischen Sparszenarien bei den Spitälern die Gesundheitsversorgung in entsprechender Qualität auch inskünftig wirklich gewährleisten will.