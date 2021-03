Leserreporter

Weltfrauentag Mit Kuhglocken, Trychlen und Fackeln: 100 Frauen demonstrieren in Stans für ihre Rechte Am Montagabend sind trychelnde Frauen durch Stans gezogen. Mit der Aktion setzten die Organisatorinnen am Weltfrauentag auch in Nidwalden ein Zeichen für die Gleichberechtigung der Geschlechter.

(rem) Rund 100 Frauen haben am Montagabend im Zentrum von Stans mit Kuhglocken, Fackeln Trychlen auf ihre Rechte aufmerksam gemacht. Die Kundgebung verlief laut Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. Sämtliche Auflagen wie Maskenpflicht und Abstände einhalten seien «sehr gut» eingehalten worden, wie es bei der Polizei auf Anfrage hiess.

Das musikalische Getöse soll ein Zeichen setzen gegen die Ungleichheit, wie die Organisatorinnen Lynn Balli und Jeanne Rosset gegenüber unserer Zeitung sagten. Ob bei der Lohngleichheit, bei der unbezahlten Arbeit, in der Pflege, im Haushalt und der Erziehung, oder bei den Themen sexualisierter oder häuslicher Gewalt, es gäbe noch viel zu tun.

15 Bilder 15 Bilder Bilder: Urs Hanhart (Stans, 8. März 2021)

Auch in weiteren Städten kam es am Montag zu Kundgebungen so etwa in Luzern

in Basel

Video: Georgios Kefalas

oder in der Westschweiz.