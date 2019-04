130 neue Feuerwehrleute für Ob- und Nidwalden Kürzlich absolvierten junge Feuerwehrleute der Orts-Stützpunkt- und Betriebsfeuerwehren den Kurs für Neueingeteilte. Mit den erworbenen Kenntnissen starten sie nun in den Feuerwehrdienst.

Die angehenden Feuerwehrleute in Aktion. (Bild: PD)

(pd/rub) Mit Brandschutzbekleidung, Helm und schwerem Schuhwerk ausgerüstet traten die neu in die Feuerwehren eingeteilten Männer und Frauena, 30. März ihren ersten Dienst bei den jeweiligen Stützpunktfeuerwehrlokalen in Sarnen und Stans an. Die Rekrutinnen und Rekruten lernten Personen retten, Leitern stellen und auf verschiedene Arten Feuer zu löschen. Dies geht aus einer Medienmitteilung des kantonalen Feuerwehrinspektorats hervor. Mit der Vorstellung weiterer Gerätschaften wie etwa einem Tanklöschfahrzeug bekamen sie einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben, die in den Feuerwehren auf sie warten.

Durch Feuerwehrinspektor Toni Käslin wurden sie in einer kurzen Sequenz in die Struktur des Feuerwehrwesens der beiden Kantone eingeführt. Unter der Leitung des Feuerwehrinspektorates Ob- und Nidwalden sorgten an beiden Standorten gesamthaft 23 Instruktoren sowie zusätzliches Hilfspersonal dafür, dass der Kurs reibungslos über die Bühne ging. Der Kurs wurde durch viele Kaderangehörige besucht. Die weitere Aus- und Weiterbildung erfolgt in den Feuerwehren im Kanton.