170 Kinder springen und rennen in Ennetbürgen um die Wette Am Samstag führt der STV Ennetbürgen den Jugendriegentag durch.

Die einen springen weiter als der eigene Schatten. (Bild: PD)

(pd/rub) Auf den Sportanlagen der Mehrzweckanlage in Ennetbürgen werden am kommenden Samstag, 11. Mai, rund 170 Kinder und Jugendliche am kantonalen Jugendriegentag teilnehmen. Es geht schon früh los, bereits ab 8.30 Uhr werden für die Jugendlichen zehn Disziplinen angeboten. Diese finden in den zwei Turnhallen und vereinzelt auch draussen statt.

Dabei geht es um Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Die Disziplinen haben Namen wie zum Beispiel Frisbee-Kegeln, Tarzan und Schifffahrt. Jedoch gehören auch Klassiker wie der 60-Meter-Lauf und der Weitwurf dazu. Der Einzelwettkampf am Vormittag soll den Jugendlichen viel Spass machen und ihnen ein bleibendes Erlebnis bieten, schreibt Noldi Odermatt, Präsident des organisierenden STV Ennetbürgen in einer Mitteilung.

Der Kampf der sechs Gemeinden

Am Samstagnachmittag steht bis 15 Uhr ein Gemeindewettkampf im Vordergrund. Dabei messen sich die Jugendriegen aus Beckenried, Buochs, Dallenwil, Ennetbürgen, Ennetmoos und Stans in einem abwechslungsreichen und fairen Wettkampf. Die Zuschauer können sich vom turnerischen Fieber packen lassen und sich in der Festwirtschaft entsprechend verpflegen. Der STV Ennetbürgen freue sich auf die vielen aktiven Jugendlichen und auch über zahlreiche Besucher.