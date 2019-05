20 Jahre Kanu-Club Nidwalden: Paddeln, hüpfen und feiern Am kommenden Wochenende können kostenlos Kajak- und Kanufahrten auf dem See gemacht werden. Gleichzeitig feiert der Kanu-Club Nidwalden sein 20-Jahr-Jubiläum.

Ob alleine oder zu zweit im Boot, alles kann an den Kanu-Erlebnistagen getestet werden. (Bild: PD)

(pd/rub) Traditionellerweise organisieren der Kanu-Club Nidwalden und die Kanuwelt Buochs im Frühling die beliebten Kanu-Erlebnistage. So auch am kommenden Wochenende. Direkt vor dem Wassersportzentrum am See bieten die beiden Organisationen einem breiten Publikum die Möglichkeit, den Kanusport kennenzulernen und sich in verschiedenen Booten direkt aufs Wasser zu begeben. Wie der Kanu-Club meldet, kamen anfänglich vor allem Besucher aus der nahen Umgebung an die Erlebnistage. Inzwischen profitieren immer mehr Gäste aus der ganzen Zentralschweiz von diesem Anlass.

Den Besuchern steht eine Vielzahl von unterschiedlichen Kanus gratis zum Testen zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit die ersten Versuche auf dem Wasser auch gelingen, sind erfahrene Kanusportler vor Ort. Sie zeigen, wie man richtig im Kanu sitzt und sich fortbewegt. Die Kleinen können mit den Eltern zusammen in einem offenen Kanadier (Indianerboot) paddeln. Die etwas Grösseren wagen sich alleine in ein wendiges Kajak – auch Seekajaks sind ausleihbar.

In den vergangenen Jahren haben die Buochser Kanufahrer angefangen, Personen mit einer Beeinträchtigung ins Boot zu holen. Dazu verfügen sie über speziell angepasste 2er-Seekajaks, so, dass auch Personen im Rollstuhl auf dem Wasser paddeln können.

Fest 20 Jahre Kanu-Club Nidwalden

Der Kanu-Club benützt die Erlebnistage, um sein Vereinsjubiläum zu feiern und bietet allen Interessierten ein Rahmenprogramm. Beim Hafenplatz gibt es eine Festwirtschaft und eine Hüpfburg. Am Samstagnachmittag zeigen die Kanuten ihr Können anlässlich einer Teamstafette. Ab 19 Uhr spielt die einheimische irische Folkband Steven’s Green zum Konzert auf.