GASTRONOMIE Restaurant Nidair: Die Brüder Edy und Bruno Gabriel schreiben eine Erfolgsgeschichte Vor 20 Jahren stiegen die Brüder in die «Nidwalden Airline» und sind seither mit ihrem Restaurant in Ennetbürgen auf einem Höhenflug.

Als Gast im Restaurant Nidair in Ennetbürgen beim Flugplatz fühlt man sich ganz einfach wohl. Dafür sorgen der Gastgeber Edy mit Küchenchef Bruno, das zuvorkommende Personal, das vielfältige Angebot auf der Speisekarte, der Speisesaal mit der atemberaubenden Bergkulisse Richtung Süden, die beiden Terrassen oder die Bye Bye Bar. Die Führung und das Personal sind authentisch und das kommt sehr gut an. Nach der Schreinerlehre bei Türen Frank AG und einem mehrmonatigen Aufenthalt in Kanada entschied sich der heute 45-jährige Edy für eine Wintersaison in der Bolgen Plaza Bar in Davos. Bald erfuhr Erwin Gabriel vom Berghaus Jochpass von diesem Abstecher ins Landwassertal und engagierte ihn für die nächsten vier Jahre in seinem Betrieb. Der jüngere Bruder Bruno absolvierte die Ausbildung zum Koch im Waldheim Bürgenstock. Er folgte Edy für ein Jahr auf den Jochpass.

Bruno (links) und Edy Gabriel vor dem Tower des Restaurants «Nidair». Bild: Ruedi Wechsler, (Ennetbürgen, 21. 8. 2023)

Ein Brüderpaar, das sich perfekt ergänzt

Erwin Gabriel, der übrigens nicht verwandt ist mit den beiden, eröffnete den Brüdern auf dem Sessellift Jochpass, dass das Restaurant Flugfeld in Ennetbürgen bald zu haben sei. Am 9. August 2003 gründeten sie eine GmbH mit damals sieben Angestellten. Heute sind es 30 mit insgesamt 22 Vollzeitstellen. Edy Gabriel sagt: «Rückblickend würde ich dieser Anfrage wieder zustimmen. Ich bin glücklich, wenn die Gäste auch glücklich sind. Zudem ermuntere ich meine Angestellten mit dem Grundsatz, macht es so, wie ihr es auch gerne hättet.» Läuft mal etwas falsch, redet Edy mit den Gästen, damit die Situation geklärt werden kann.

Bruno Gabriel führt das dreizehnköpfige Küchenteam mit zwei Lernenden, kocht, nimmt Bestellungen entgegen und koordiniert die Essensausgabe, die mit dem Lift ins Restaurant hochgefahren wird. Als Meilensteine bezeichnet er das Hochwasser 2005 und den grossen Küchenumbau vor zehn Jahren. «Mir gefällt das Kreative, die Flexibilität, die Zusammenarbeit mit dem Personal und den Lebensmitteln», betont Bruno. Momentan habe die Küche einen eher italienischen Touch und er habe bei seinen südländischen Kochkünstlern eine besondere Liebe zur Arbeit und zu den Lebensmitteln ausgemacht. «Das ist für sie und uns ein Gewinn und wir profitieren gegenseitig voneinander.»

Die Brüder gehen sich bei Meinungsverschiedenheiten auch mal aus dem Weg, jeder hat seinen festen Part und sie finden immer eine Lösung. Bruno bevorzugt die Arbeit im Hintergrund. Edy sei der perfekte Festorganisator und könne sich vor Leuten besser präsentieren. «Er ist mein älterer Bruder, zu dem ich hochschaue. Ich kann mich jederzeit auf ihn verlassen und er ist für mich der grosse Rückhalt», so Bruno. Edy gibt die Blumen zurück und ergänzt: «Bruno gibt keine Teller raus ohne die nötige Qualität und ist eher der ruhende Pool.» Eine grosse Stütze im Familienbetrieb ist auch Mutter Paula, die zwei Tage pro Woche im Betrieb wertvolle Arbeiten erledigt. Stolz und erleichtert äussert sich Edy Gabriel über seine langjährigen Mitarbeitenden: «Auch ich habe mich in dieser Zeit weiterentwickelt und spreche offen mit ihnen.»

Wenn der Job die Gesundheit raubt

Nach dem Swissair Grounding 2001 entstand bei ein paar Bierchen der neue Name «Nidwalden Airline» für das Lokal, das 1945 erbaut wurde. Im Haus befand sich damals sogar ein Lebensmittelgeschäft. Dieses wurde von Theres Gabriel geführt und war Teil des Bauernhofs gleich nebenan. Die neue südseitige Glasfront wurde 2007 bewusst in Richtung Flugplatz realisiert. Seit einem Jahr bleibt der Betrieb sonntags geschlossen, was den Umsatz kaum schmälert. Heute konsumieren die Gäste deutlich weniger Alkohol, essen früher und begeben sich danach auf den Heimweg.

Edy Gabriel musste lernen, loszulassen, vermehrt auf Körper und Geist zu achten und hat das Arbeitspensum von 80 (!) auf 50 Stunden pro Woche reduziert. Der dreifache Familienvater verspürt seit einem Jahr wieder vermehrt Energie, Lebensfreude und Motivation. Erholung holt er sich im Skiclub Buochs, bei Spaziergängen im Wald oder auf Biketouren am Buochserberg, damit die Ideen wieder sprudeln.