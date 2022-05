25. Nidwaldnerlauf Zuerst strömen die Läufer und Zuschauer, dann der Regen an Auch nach 25 Jahren hat der Nidwaldnerlauf nicht an Popularität verloren. Der regional verankerte Anlass zieht zahlreiche Kinder und Erwachsene an. So strömten auch dieses Jahr über 500 Läuferinnen und Läufer sowie etliche Zuschauer in die Stanser Allmend. Tagessiegerin wurde Selina Burch, bei den Männern gewinnt zum dritten Mal Mesfin Müller.

Mesfin Müller und Selina Buchr gewinnen den 25. Nidwaldnerlauf Bild: PD

Die Stimmung war ausgelassen. Eine Mischung aus fröhlichen Kindern, die nach ihren Läufen beim Gumpischloss hüpften und zahlreichen Zuschauern, die die Festwirtschaft genossen. Doch kurz vor dem letzten Start, dem Hauptlauf, kam starker Regen auf und die vielen Anwesenden waren bald weg. Es blieben eine kleine, aber feine Gruppe Erwachsenen, die im Hauptfeld die 10 Kilometer bestreiten; nun eben im Nassen. Dies bringt hartgesottene Läufer aber nicht aus dem Konzept.

Einige der Nidwaldner Spitzenläufer - und davon konnte man in den vergangenen Jahren viele bestaunen - fehlten leider. Dennoch war eine hohe Geschwindigkeit nötig für einen Tagessieg. Bei den Herren übernahm früh Mesfin Müller aus Buochs die Führung und schafft es mit einer Zeit von 34.04 Minuten in das Ziel. Auch für ihn ist es ein Lauf mit Tradition - den er nun zum dritten Mal gewonnen hat. «Nach meinen Tagessiegen 2009 und 2010 war ich verletzt, später beanspruchte mich die Familie stark. Nun hat mich meine Tochter, die im organisierenden Verein LA Nidwalden trainiert, animiert, wieder zu laufen und diesen Wettkampf zu absolvieren. Ich trainiere nach eigenem Trainingsplan und höre eher auf den Körper, statt auf die Uhr zu schauen,» so Mesfin Müller. Dies hat sich heute ausgezahlt.

Der Tagessieg der Frauen ging an Selina Burch aus Giswil. Sie gewinnt deutlich über die 10 Kilometer mit einem Vorsprung von 3.5 Minuten.

Viele Erinnerungen und neuer Fokus

Mitkonkurrenten von Mesfin Müller waren unter anderem Daniel Blättler und Martin Filliger. Sie wie auch weitere Athleten haben in den letzten 25 Jahren beinahe immer am Nidwaldnerlauf teilgenommen. Allerdings hat sich seit den Anfängen vor 25 Jahren einiges geändert. «Damals konnte ich gezielt in einer schnellen Gruppe der LA Nidwalden trainieren. Heute fehlt mir die Zeit dazu, der Fokus hat sich geändert. Weniger wichtig ist die Zielzeit; viel eher motivieren mich meine Kinder, die mich am Streckenrand anfeuern. Praktisch war auch, dass ich dank dem zusätzlichen Start am Familienlauf schon etwas warm gelaufen war,» so Martin Filliger. Was gleich bleibt ist, dass alle wie jeher die Gesellschaft geniessen, man sich eben kennt. So sehr, dass einer der Fotografen des Laufs Sven Marti bis 16.30 Uhr Fotos schoss; rund 3 Stunden später gewann er mit einem Streckenrekord den Halbmarathon am Sempacherseelauf in einer Stunde und zehn Minuten.

Die unschlagbaren Beckenrieder Schüler-Stafetten

Die neu lancierte Schüler Stafette zog Schulkinder aus verschiedenen Dörfern an. Hauptsächlich kamen sie aus Beckenried - und siegten gar in allen 3 Kategorien. Bei den 57 Familien hingegen steht der Sieg im Hintergrund. Zahlreiche Kleinkinder lernten den Spass des Laufsports kennen, genossen das gemeinsame Erlebnis und liefen lachend in das Ziel. Dies auch zu erkennen am laut engagierte, alles aufzeichnenden Publikum.

Die besten Schülerinnen und Schüler

Etwas weniger Zeit für das perfekte Foto bleibt den Schülerkategorien. Diese waren gut besetzt und schwer zu gewinnen. Einen Sieg schafften bei den Schüler/-innen C Sara Röthlin und Gian Vallata, bei den Schüler/innen B Eline Schelbert und Jeremy Gasser. Bei den Schüler/innen A erreichten Sophie Hug und Lorenz Achermann als erste das Ziel. Die Siegerinnen der Jugendkategorien heissen Vanessa Feierabend und Ursina Brunner.

Seit eh und je dabei: Daniel Blättler (32) und Martin Filliger (170)

Der Familienlauf geniesst grosse Popularität

Die drei Schüler B nehmen es locker

Grosse Nachfrage bei den Schülerinnen B

Schürmann Louis (69) und Lino Gerso (289) der Kategorie C mit einem Sprint Start

Beim Team Run zählt das Gemeinsame: auch für den OK Präsidenten Jvo Eicher (rechts)