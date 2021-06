50 Jahre Frauenstimmrecht «Gweerige Fraiwen» halten Einzug in Obwaldner Museen Das Museum Bruder Klaus Sachseln, das Historische Museum Obwalden und das Tal Museum Engelberg widmen zum Jubiläum des Frauenstimmrechts mutigen Obwaldner Frauen eine Hommage.

Die drei grössten Obwaldner Museen sind zurzeit fest in Händen von Frauen mit neuen, kreativen Ideen: Carmen Kiser leitet das Museum Bruder Klaus in Sachseln, Pamina Sigrist das Historische Museum Obwalden und Nicole Eller Risi das Engelberger Talmuseum. Ein Anliegen war für die drei Frauen wichtig genug, dass sie es in all ihren Häusern gemeinsam realisieren wollten. Carmen Kiser formuliert es so: «Zu 50 Jahren Frauenstimmrecht widmen wir ‹gweerigen Fraiwen› aus Obwalden, die sich für sich selbst und andere einsetzten, für politische Mitsprache kämpften und es verstanden, ihre Chancen wahrzunehmen, eine Hommage.» Jahrhundertelang hatten – gerade im konservativen Voralpenkanton – Geschlechtervorstellungen, Gesellschaftsideale und Gesetze die Rechte der Frauen eingeschränkt. 1971 erhielten sie endlich auf eidgenössischer Ebene das Stimm- und Wahlrecht.

Zum Jubiläum wurde das Grossprojekt «Hommage 2021 – 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht» lanciert. Dafür gingen die frühere SP-Kantonsrätin Heidi Wernli Gasser und die Kantonsschullehrerin Bianca Ogrizek Woermann auf Spurensuche. Sie verfassten aussagekräftige Porträts von starken Obwaldnerinnen. Schülerinnen und Schüler der Kanti wählten für eine Ausstellung in der Berner Altstadt zwei aus: jenes der streitbaren Leserbriefschreiberin Hanny Wallimann-Bracher (1919–1994) und jenes der sozial engagierten Dora Stockmann (1904–1997). Darauf bauen die drei Museen auf. Carmen Kiser sagt: «Wir fanden die Sache so spannend, dass wir uns entschlossen, diese mutigen Frauen, und dazu noch eine Anzahl weiterer, in unseren Museen zu Worte kommen zu lassen.»

Begegnung mit Obwaldens erster Künstlerin

In Sachseln begegnet man dem grossformatigen Ölbild-Porträt der ersten Obwaldner Künstlerin Justine Stockmann-Imfeld (1881–1962). Ein wahrer Blickfang. Dass sich diese Alpnacherin gegen alle Vorurteile und Anfeindungen durchsetzte und einer für Frauen ihrer Zeit fast schon unschicklichen Tätigkeit nachging, brauchte Mut. Beeindruckend ein weiteres Originalbild: Die Künstlerin durfte das Porträt des Alpnacher Landammanns und Nationalrats Maria Odermatt für die Ahnengalerie im Sarner Rathaus malen.

Carmen Kiser, Leiterin des Museums Bruder Klaus, vor dem Originalporträt der ersten Obwaldner Künstlerin Justine Stockmann-Imfeld. Bilder: Romano Cuonz (22. Juni 2021)

Weitere Frauen, denen man in Sachseln zurzeit in Wort, Bild und sogar Ton begegnet, sind: Hedy Burach, die 46 Jahre lang Hebamme war und eine grosse Zahl Kinder auf dem Weg in die Welt begleitet hat. Iren von Moos, die sich als Ethnologin mit der Rolle der Frau in der islamischen Gesellschaft auseinandersetzte und dafür in Peshawar ihr Leben lassen musste. Aber auch Margrit Spichtig-Nann: Sie setzte sich allen Behörden zum Trotz für kurdische Flüchtlinge ein. Schliesslich Emma Gremli-Schäli: Die Naturheilerin hat eine Stiftung zur Förderung der Sterbebegleitung im Kanton Obwalden errichtet, die noch heute besteht. Ergänzend reflektiert die Ausstellung die Rolle, die katholische Frauenvereine im Kampf um politische Anerkennung der Frauen gespielt haben.

Demonstration unerhörter Weiblichkeit

In mutiger und vor allem brandaktueller Weise nimmt Pamina Sigrist sich im Historischen Museum Obwalden des Themas an.

Pamina Sigrist, Leiterin des Historischen Museums Obwalden, zeigt brandaktuelle Bilder des Frauenstreiks in Luzern.

«Jahrhunderte männlich orientierter Geschichtsschreibung sind wahrlich Grund genug, um dieses Jahr unsern Blick explizit auf Frauen und ihre Lebenswelten zu richten»,

postuliert sie. Und tut dies schon im engen Treppenhaus. Hautnah: mit lebensgrossen Fotos erzürnter Frauen, die sich am Frauenstreik 2019 beteiligten. Aufgenommen hat diese Bilder die Fotografin Franca Pedrazzetti. Sogar topaktuell spürbar macht Pamina Sigrist das Thema: Sie sammelte am 14. Juni dieses Jahres in Luzern Demonstrationsmaterial. So liest man denn, farbig und schwarz-weiss, was heutige Frauen bewegt. In der «Gwunderchammer» lernt man fünf ganz unterschiedliche Obwaldnerinnen kennen. Darunter neu die erste Ärztin Helen Huser, die Heimatdichterin Rosalie Küchler-Ming oder die kettenrauchende Historikerin Zita Wirz. Interessant auch die Fotoreihe «Spinnereien», mit der die Künstlerin Nicole Buchmann den langen Weg zum Frauenstimmrecht in Obwalden, samt Rückschlägen, illustriert.

Im Talmuseum Engelberg wird die erste Obwaldner Kantonsrätin Rosa Häcki-Feierabend (links) porträtiert. Archivbild: Charles Christen

Fürs Talmuseum Engelberg hat die Journalistin Andrea Hurschler zwei Engelberger Politikerinnen ausgewählt: Rosa Häcki-Feierabend, die legendäre erste Obwaldner Kantonsrätin, für die man im Sarner Rathaus eine Damentoilette einbauen musste. Und Elisabeth Gander-Hofer, die 1985 in den Engelberger Gemeinderat und 1995 als eine der ersten Frauen in den Obwaldner Regierungsrat gewählt worden war. Beide Porträts werden durch Film- oder Radiodokumente ergänzt.