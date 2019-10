50'000 Franken für ein Werkjahr: Jos Näpflin erhält Preis der Frey-Näpflin-Stiftung und des Kantons Nidwalden Der in Zürich arbeitende Nidwaldner Künstler Jos Näpflin erhält das Werkjahr 2020 der Frey-Näpflin-Stiftung. Die mit 50'000 Franken dotierte Auszeichnung wird zum ersten Mal vergeben, wie das Nidwaldner Museum am Freitag mitteilte.

Der Künstler Jos Näpflin aus Wolfenschiessen.(Bild: PD)

(sda) Die Frey-Näpflin-Stiftung, die von 2004 bis 2016 in Stans ein eigenes Museum betrieben hat, ist mit dem Kanton Nidwalden eine Partnerschaft eingegangen. Zu dieser Zusammenarbeit gehört auch das Werkjahr, das alle zwei Jahre an einen Zentralschweizer Künstler vergeben wird. Im Anschluss an das Werkjahr werden die in diesem geschaffenen Arbeiten im Nidwaldner Museum gezeigt.

Der Preisträger Jos Näpflin ist 1950 geboren worden und stammt aus Wolfenschiessen. Er arbeitet in Zürich. Näpflin wurde von einer fünfköpfigen Jury aus 44 Bewerbungen ausgewählt. Näpflin sei mit seinen gestalterischen und künstlerischen Aktivitäten stets mit der Zentralschweiz verbunden geblieben, teilte das Nidwaldner Museum mit.