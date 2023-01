Vereinsbeitrag Frauen- und Müttergemeinschaft Stans verkauft 70 Kilo Guetzli Die Frauen- und Müttergemeinschaft Stans überreichten dem Verein «Härzens-Chind» 2100 Franken.

Angi Christen, Martina Salzborn und Patricia Zwyssig (vorne Mitte von links) vom Verein Härzens-Chind zusammen mit den Vorstandsfrauen der fmgstans bei der Checkübergabe. Bild: PD

Jedes Jahr backen fleissige Frauen Weihnachtsguetzli für die Frauen- und Müttergemeinschaft Stans (fmgstans), welche dann am Stanser Weihnachtsmarkt verkauft werden. Die Guetzli erfreuen sich immer grosser Beliebtheit. Die treue Stammkundschaft sorgte dafür, dass die 70 Kilo Guetzli schnell ausverkauft waren. Ein grosses Dankeschön geht an die treuen Guetzli-Bäckerinnen und an die Frauen, welche die handgemachten Köstlichkeiten schön einpacken, beschriften und für den Verkauf bereitstellen. Den Erlös aus dem Guetzliverkauf lässt die fmgstans immer einer wohltätigen Institution zukommen. Dieses Jahr wurde der Betrag von 2100 Franken an den Verein «Härzens-Chind» überreicht. Der Verein wurde im Jahr 2020 von Patricia Zwyssig, Angi Christen und Martina Salzborn gegründet. Die drei engagierten Frauen arbeiten ehrenamtlich und sind für Familien, die mit dem Thema Kindsverlust konfrontiert sind, da. Ob in der Frühschwangerschaft oder während/nach der Geburt – mit viel Empathie und grossem Respekt begleiten sie betroffene Frauen und Paare in einer stürmischen und schwierigen Zeit. Patricia Zwyssig betont, wie wichtig dieses Angebot ist, und bedankte sich für die Unterstützung. (pd)