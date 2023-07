A2 Mehrere Verletzte nach Unfall im Seelisbergtunnel Ein Unfall blockiert den Verkehr in Richtung Süden. Der Seelisbergtunnel ist gesperrt.

Der Verkehr staut sich vor dem Seelisbergtunnel. Bild: Webcam

Am Donnerstagmorgen hat sich im Seelisberg-Tunnel auf der A2 in Richtung Süden ein Unfall ereignet. Dabei sind mehrere Personen verletzt worden, wie die Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage von Nidwaldnerzeitung.ch sagt. In den Unfall involviert seien mindestens zwei Fahrzeuge.

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmenden, eine Rettungsgasse zu bilden. Es ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen. Der Verkehr wird ab Beckenried einstreifig geführt. Wegen des Unfall ist der Seelisbergtunnel gesperrt. Wie lange dieser gesperrt bleibe, konnte eine Sprecherin der Polizei nicht sagen. Für Reisende in Richtung Süden empfiehlt das Bundesamt für Strassen (Astra) ab Verzweigung Rotsee via A14 und A4 Axenstrasse zu fahren. (rem)