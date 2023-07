A2 Unfall mit Militärfahrzeug im Seelisbergtunnel fordert drei Verletzte Ein Unfall im Seelisbergtunnel mit zwei Fahrzeugen hat die Autobahn A2 in Richtung Süden während zwei Stunden blockiert. Drei Personen wurden verletzt.

Der Lenker des Lieferwagens prallte ins Heck des Armeefahrzeugs. Bild: Kantonspolizei Nidwalden (Emmetten, 13. 7. 2023)

Bei einem Unfall mit einem Militärfahrzeug im Seelisbergtunnel auf der Autobahn A2 sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Die A2 in Richtung Süden blieb rund zwei Stunden gesperrt.

Zum Unfall kam gegen 8.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Armeefahrzeug im Seelisbergtunnel eine Fahrzeugpanne. Ein nachfolgender Lenker eines Lieferwagens erkannte das auf der Normalspur stehende Pannenfahrzeug zu spät und prallte frontal in dessen Heck. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Armeefahrzeuges und der 27-jährige Lenker des zivilen Fahrzeuges sowie dessen Beifahrer leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden mit drei Ambulanzfahrzeugen ins Spital gebracht. In beiden Fahrzeugen befanden sich keine weiteren Personen. Weshalb es zum Unfall kam, ist unklar und wird nun abgeklärt.

Der Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Süden musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Dies führte vor dem Tunnel, auf dem Autobahnviadukt in Beckenried, zu einem rund sechs Kilometer langen Stau. Der Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Norden war vom Unfall nicht betroffen und normal befahrbar. (rem)