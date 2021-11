Abstimmung 28. November SVP Nidwalden sagt dreimal Nein Die SVP Nidwalden hat die Parolen gefasst. Bei der Pflege-Initiative empfiehlt die Kantonalpartei die Ablehnung der Initiative und die Annahme des indirekten Gegenvorschlags.

Die SVP Nidwalden hat an ihrer Versammlung am Donnerstag, 4. November, in Hergiswil die Parolen zu den eidgenössischen Abstimmungen am 28. November gefasst.

Die Justiz-Initiative wurde von Adrian Gasser, dem Initiator, vorgestellt. Indem man die Richterinnenwahl mit dem Losentscheid durchführe, überlasse man die Qualität der Rechtssprechung dem Zufall, heisst es in der Mitteilung. Obwohl das heutige Auswahlverfahren nicht perfekt sei, lehnte die SVP Nidwalden die Justiz-Initiative klar ab.

Partei folgt ihrer Regierungsrätin



Die Pflege-Initiative wurde durch SP-Stadtrat Yves Aeschbacher aus Burgdorf vorgestellt. Für den indirekten Gegenvorschlag weibelte Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. «Unbestritten bei den beiden Referaten war, dass im Gesundheitswesen und speziell in der Pflege dringender Handlungsbedarf besteht», heisst es in der Mitteilung. Die SVP Nidwalden befürwortet den indirekten Gegenvorschlag, der bei einem Nein mit einer Ausbildungsoffensive und besseren Arbeitsbedingungen sofort umgesetzt würde. Die SVP beschloss daher ein Nein zur Pflege-Initiative und ein Ja zum indirekten Gegenvorschlag.

Die Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 19. März 2021 stellte David Trachsel, Grossrat aus Basel und Präsident der Jungen SVP Schweiz, vor. Er kritisierte, der Bundesrat wolle seine Befugnisse in verschiedenen Bereichen bis 2031 ausbauen und mit dem Gesetz Massenüberwachung, Zertifizierung und einen indirekten Impfzwang ermöglichen. Die kontrovers geführte Diskussion zeige auf, wie persönliche Erfahrungen die Entscheidung für oder gegen das Gesetz beeinflussten, so die SVP Nidwalden. Schliesslich lehnte die Kantonalpartei das Covid-Gesetz fast einstimmig ab. (sok)