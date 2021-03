Abstimmung Der Dallenwiler Dorfplatz erhält ein neues Gesicht Die Dallenwiler stimmen dem Verkehrskonzept für den Dorfplatz deutlich zu. Ebenso der Vorlage für die Erneuerung der Beleuchtung bei der Mehrzweckanlage Steini. Und die Musikschule bleibt im Dorf.

Der Dorfplatz von Dallenwil kann neu gestaltet werden. Bild: Urs Hanhart (Dallenwil, 5. Februar 2021)

Mit 78 Prozent (605 Ja- zu 174 Nein-Stimmen) genehmigten die Dallenwiler Stimmberechtigten am Sonntag einen Kredit über 125'000 Franken. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 56 Prozent. Damit wird's nun dank eines Gehwegs beim Dorfplatz für die Fussgänger sicherer. Bei der Einmündung der Bahnhofstrasse in die Stettlistrasse ist eine 2,5 Meter breite Gehwegüberfahrt vorgesehen, also eine Art eingezeichnetes Trottoir mit Vortritt für Fussgänger. Die Fahrbahn bleibt 6,5 Meter breit. Im Abschnitt Kapelle bis Bäckerei ist entlang der bestehenden Gebäude ein 2 Meter breiter Gehweg geplant.

Kundenparkplätze künftig längs statt quer

Die bisherigen Kundenparkplätze beim Volg und beim Restaurant Schlüssel werden «gedreht». Sie werden künftig längs entlang der Stettlistrasse angeordnet. Bei der Bäckerei sind zwei Längsparkplätze vorgesehen. Vor dem Restaurant Schlüssel und dem Volg gibt's künftig nur noch sechs Parkplätze, acht weniger als jetzt. Diese acht Parkplätze «zügeln» auf den Dorfplatz. Sie dürfen von den Volg-Kunden und den «Schlüssel»-Gästen benützt werden. Die Parkplätze bleiben nach wie vor im Eigentum der Gemeinde, welche sie für die Älplerchilbi, Fasnacht, Samichlauseinzug und sonstige Anlässe benützen kann.

Auch Beleuchtung, Entwässerung und Werkleitungen werden auf Vordermann gebracht. Den Anstoss für die Erarbeitung eines Verkehrskonzepts gaben vier Bürger. Sie begründeten den Antrag mit dem hohen Verkehrsaufkommen. An der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2017 wurde dieser gutgeheissen. Bis Ende Jahr soll die Umgestaltung des Dorfplatzes abgeschlossen sein.

Leuchtdioden für die Mehrzweckanlage Steini

Zudem kann der Gemeinderat künftig auf die bessere und sparsame Leuchtdioden-Technologie bei der Mehrzweckanlage Steini setzen. Der Kredit über 541'000 Franken wurde mit 80 Prozent (617 Ja- zu 159-Nein-Stimmen) gutgeheissen. Der Haupteingang wird zudem umgebaut, sodass ein zusätzlicher Notausgang entsteht. Damit kann die volle Kapazität an Personen im Saal ausgeschöpft werden. Auch die Turnhalle wird mit modernen Leuchtdioden ausgerüstet. Damit sind dann alle gemeindeeigenen Gebäude beleuchtungstechnisch wieder auf dem neusten Stand.

Die Mehrzweckanlage Steini erhält eine neue Beleuchtung.

Bild: Urs Hanhart (Dallenwil, 5. Februar 2021)

Keine Chance für den Musikschul-Antrag

Abgelehnt mit 61 Prozent (468 Nein- zu 295 Ja-Stimmen) wurde hingegen ein Antrag von gut 100 Dallenwiler Bürgern. Sie wollten eine Vereinbarung mit der Musikschule Stans und die Dallenwiler Musikschule sozusagen abschaffen, da diese zu klein für ein eigenständiges attraktives Angebot sei.

Der Gemeinderat plädierte für die Beibehaltung der Dallenwiler Musikschule, wie er in der Botschaft schreibt. Diese sei zwar klein, aber überschaubar und von guter Qualität. Bereits jetzt könne ein Schüler das gesamte Angebot von Stans nutzen, ohne dass dies die Eltern zusätzlich etwas koste, namentlich Blockflöte ab dem dritten Unterrichtsjahr, Panflöte, Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass, E-Gitarre, E-Bass, Mandoline, Harfe, Oboe, Fagott, Waldhorn, Djembe, Konzertxylofon, Keyboard, Streicherensemble/Jugendorchester sowie weitere Ensembles nach Absprache. Dies sind Fächer, die in Dallenwil nicht angeboten werden. In Dallenwil wird Trompete, Kornett, Es-Horn, Posaune, Tenorhorn, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Schlagzeug, Schwyzerörgeli, Klavier und Gitarre unterrichtet. Auch einen Kinderchor gibt's.