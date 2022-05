Abstimmung Jusos sind klar gegen Frontex-Vorlage Die Ob- und Nidwaldner Jungsozialistinnen und -sozialisten üben Kritik an der Grenzorganisation Frontex. Sie fordern stattdessen sichere Flucht- und Migrationswege.

«An den Aussengrenzen von Europa stehen Gewalt, Elend und Tod an der Tagesordnung. Flüchtende werden entrechtet, geprügelt und abgeschoben», schreiben die Jungsozialistinnen und -sozialisten (Jusos) von Ob- und Nidwalden in einer Mitteilung. Die europäische Grenzschutzbehörde Frontex sei mitverantwortlich für diese gewaltvolle Migrationspolitik. Deshalb spricht sich die Jungpartei gegen die Frontex-Vorlage aus, mit der die Beiträge der Schweiz an diese Organisation ausgeweitet werden sollen. «Zudem würde sich das Schweizer Grenzwachtkorps vermehrt an bewaffneten Frontex-Einsätzen im Ausland beteiligen.» Das gelte es dringlichst zu vermeiden. «Ein ‹Nein› zur Frontex-Vorlage bedeutet gleichzeitig einen Schritt hin zu einer solidarischeren Migrationspolitik», wird Dario Bellwald (Co-Präsident Juso OW) zitiert. Und Anna Maria Mathis (Co-Präsidentin Juso OW): «Anstelle eines Ausbaus der europäischen Grenzschutzbehörde, brauchen wir umgehend sichere Flucht- und Migrationswege!»

Es sei nicht angebracht, dass die Schweiz als nicht EU-Staat nur sehr begrenztes Mitspracherecht bei der Ausgestaltung von Frontex habe, aber dafür einen überproportionalen Anteil des Budgets finanzieren soll. Zudem würden Recherchen zeigen, dass die Frontex anwesend sei, wenn nationale Küstenwachen die Motoren von Booten zerstören und Flüchtende im Meer zurücklassen. «Eine solche Organisation sollte keineswegs mit zusätzlichen finanziellen Mitteln belohnt werden.» So die Jusos. (pd/zf)