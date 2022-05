Abstimmung Luftseilbahn Dallenwil–Wiesenberg erhält 80'000 Franken Zustupf von Gemeinde Die Dallenwilerinnen und Dallenwiler beteiligen sich an der Sanierung «ihrer» Luftseilbahn.

Die Luftseilbahn Dallenwil–Wiesenberg. Bild: PD

Die Dallenwiler Stimmbevölkerung legte am Sonntag ein deutliches Bekenntnis zu «ihrer» Seilbahn ab. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 92,9 Prozent (565 Ja zu 43 Nein) und bei einer Stimmbeteiligung von 43,9 Prozent stimmte sie an der Urne dem Antrag des Gemeinderates zu, sich an der Sanierung der Wiesenbergbahn mit 80'000 Franken zu beteiligen.

Mit der Sanierung soll die 1934 gebaute, 2,3 Kilometer lange Luftseilbahn mit zwei vierplätzigen Kabinen technisch und auch was die immer strengeren gesetzlichen Auflagen betrifft, für die nächsten 25 Jahre wieder auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Insbesondere die Tragseile, Teile der Technik und die Steuerung stehen im Fokus. Die Luftseilbahn Dallenwil–Wiesenberg ist gemäss Gemeinderat für die Schulkinder eine wichtige Erschliessung. Auch seien diese 80'000 Franken gemäss Finanzplan tragbar und eine einmalige Investition ohne Folgekosten, begründet er den Beitrag.

Sanierung kostet total 1,2 Millionen Franken

«Ich wusste, dass die Dallenwilerinnen und Dallenwiler hinter der Wiesenbergbahn stehen, aber mit so einem hohen Ja-Stimmen-Anteil habe ich doch nicht gerechnet», freut sich Niklaus Reinhard, Präsident der Baukommission der Wiesenbergbahn.

Bereits schon im August vergangenen Jahres stimmten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Wiesenbergbahn den Sanierungsplänen und dem Finanzierungskonzept zu. Dieses sieht vor, dass aus Erneuerungsrückstellungen und weiteren Eigenmitteln 630'000 Franken an die Sanierungskosten von 1,2 Millionen Franken beigesteuert werden. Der restliche Betrag soll durch Zeichnung von zusätzlichen Anteilscheinen (80'000 Franken), verschiedenen Beitragsgesuchen wie Crowdfunding (230'000 Franken) sowie Darlehen bei Banken und eben durch den nun gesprochenen Zustupf der Gemeinde eingebracht werden. «Alles deutet darauf hin, dass die Finanzierung zustande kommt», so Niklaus Reinhard.

Lange hatte es so ausgehen, dass kein Weg an einem Neubau vorbeiführen würde. Dieser hätte gemäss einer 2017 eingeholten Offerte aber rund 5 Millionen gekostet, was die Möglichkeiten der Betreibergenossenschaft gesprengt hätte. Grund war das 2007 in Kraft getretene Seilbahngesetz. Demnach hätte der Kanton die Konzession der Seilbahn im jetzigen Zustand nur noch bis 2027 verlängern dürfen. Die neue Betrachtungsweise für die Seilbahnsteuerung durch die Prüfstelle der Interkantonalen Kontrollstelle für Seilbahnen und Skilifte (IKSS) machte den Weg frei für die finanziell tragbare Lösung der Sanierung. Zwar gibt es weiterhin die jährliche Kontrolle durch die vom Kanton beauftragte IKSS. Doch solange die Wiesenbergbahn die gesetzlichen Ansprüche betreffend Sicherheit erfüllt, wird die Konzession weiterhin erteilt. Die Bahn kann nun Sanierungen, die später anfallen, staffeln und auch nach 2027 noch ausführen.