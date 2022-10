Abstimmung Nidwaldner Zeitung veranstaltet Podium zu Stans West Am Montag, 31. Oktober, 19 Uhr, diskutieren Gegner und Befürworter im Pestalozzisaal in Stans über die kommende Abstimmung zum Strassenprojekt Stans West.

Die Strasse Stans West soll für den Verkehr in Stans und in ganz Nidwalden für Entlastung sorgen. Über den Kredit von 18,8 Millionen Franken stimmen die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner am 27. November ab. Konkret ist eine rund einen Kilometer lange Strasse zwischen der Rotzlochstrasse Höhe Gerbibrücke und der Ennetmooserstrasse im Gebiet Fuhr geplant.

Die Abstimmung zu Stans West findet am 27. November 2022 statt. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Therese Rotzer. Bild: PD

Toni Niederberger. Bild: PD

Über Stans West diskutieren nun Befürworter und Gegner an einem Podium. Am kommenden Montag, 31. Oktober, organisiert unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit SRF das Podium im Pestalozzisaal Stans unter der Leitung von Julia Stirnimann, Regionaljournal Zentralschweiz von SRF, und Florian Arnold, Redaktionsleiter Nidwaldner Zeitung. Für das Projekt argumentieren Regierungsrätin und Baudirektorin Therese Rotzer (Die Mitte, Ennetbürgen) sowie Landrat Toni Niederberger (SVP, Stans). Die Gegenposition nehmen die beiden Landräte Dominik Steiner (FDP, Ennetbürgen) und Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) ein.

Alexander Huser. Bild: Matthias Piazza

Dominik Steiner. Bild: Urs Hanhart

In der ersten Reihe sitzen zudem weitere Parteien sowie Gemeinderäte aus Stans und Ennetmoos, die zur Diskussion beitragen. Teilweise sind sich die politischen Parteien selbst untereinander nicht einig, weshalb am Podium alle zu Wort kommen sollen. Diskussionsgrundlage bieten unter anderem die Themen Finanzen, Linienführung sowie der Effekt auf die Verkehrslage und das Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept.

Die Befürworter argumentieren, dass die Entlastungswirkung gross und ein unverzichtbares Element des Gesamtverkehrskonzeptes Nidwalden sei. Auch der Standort mit der geplanten Linienführung sei richtig, die landwirtschaftlichen Flächen werden nicht zusätzlich zerstückelt. Die Sicherheit werde erhöht für alle Verkehrsteilnehmenden, auch dank Beleuchtung, einem Rad- und Gehweg sowie nur wenigen Ein- und Ausfahrten. Und nicht zuletzt spricht das Pro-Komitee von einer günstigen Variante und einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Diesen Argumenten widersprechen die Gegner vehement. Das Strassenprojekt sei eine teure Fehlinvestition. Die Umfahrungsstrasse Stans West löse keine Verkehrsprobleme, weder für Stans noch für den gesamten Kanton. Ausserdem seien die rund 14'000 Quadratmeter Land in der Landwirtschafszone, die für die Strasse beansprucht werden, angesichts des geringen Nutzens zu hoch. Kritik übt das Nein-Komitee auch darin, dass die Kosten für flankierende Massnahmen inklusive der Übernahme der Rotzlochstrasse und den notwendigen Ausbaumassnahmen zu intransparent seien.

Entscheidungsgrundlage für die Abstimmung

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, die Diskussion dauert rund 45 Minuten, danach kann das Publikum während rund einer Viertelstunde zu Wort kommen. Die ganze Nidwaldner Bevölkerung ist dazu eingeladen, am Podium teilzunehmen. Stans West betrifft nicht nur die Gemeinde selbst, sondern den ganzen Kanton. Die Podiumsdiskussion soll eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung bieten.