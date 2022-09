Abstimmung SP Nidwalden fasst Parolen Die SP Nidwalden empfiehlt den Stimmberechtigten, am 25. September drei Nein und ein Ja in die Urne zu legen.

Wie die Kantonalpartei mitteilt, hat sie für die Abstimmungen am 25. September ihre Parolen gefasst. Die grossen Probleme der Altersvorsorge seien sinkende Pensionskassenrenten. Ein ­immer grösserer Teil der AHV gehe für Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten drauf. Frauen würden bereits heute einen Drittel weniger Rente erhalten als Männer. «Für sichere Renten müssten die 1. und 2. Säule mit einer einzigen Reform angegangen werden», so die Partei.

Mit der AHV-Vorlage werde auch die Mehrwertsteuer erhöht, und das in einer wirtschaftlichen Situation, in der die Kaufkraft der Menschen «bereits stark unter Druck» sei. Die Zusatzfinanzierung via Mehrwertsteuererhöhung ist laut SP unsinnig. «Sie schwächt allein die Kaufkraft.» Die Vorlage treffe daher jene, die eh schon wenig haben, am stärksten. Die SP lehnt die AHV-Vorlagen darum klar ab.

Nein bei der Verrechnungssteuer

Zur Verrechnungssteuer-Vorlage sagt die SP einstimmig Nein. Grosskonzerne erhielten dadurch neue Sonderrechte und würden begünstigt, wenn sie Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. Dies führe bei einem höheren Zinsniveau zu Steuerausfällen von bis zu 800 Millionen Franken pro Jahr. «Von diesen Hunderten Millionen Franken fliesst ein Grossteil an ausländische Grossanleger ab. Dies in einer Zeit, in der die Kaufkraft der Haushalte sinke und immer mehr Menschen den Gürtel enger schnallen müssen.»

Die SP setzt ein politisches Zeichen und sagt einstimmig Ja zur Massentierhaltungs-Initiative. «Der ­industriellen Tierhaltung sind Grenzen zu setzen», wird Landrätin und Bauerntochter Eva-Maria Odermatt zitiert. Industrielle Grossbetriebe würden die traditionellen Höfe zunehmend verdrängen und das Tierwohl systematisch missachten. (pd/nke)