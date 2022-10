Abstimmung Überzeugungsarbeit für Stans-West Zur Abstimmung über das Strassenprojekt hat sich ein überparteiliches Pro-Komitee gegründet.

Für die neue Umfahrung Stans-West, die am 27. November zur Volksabstimmung kommt, hat sich ein überparteiliches Pro-Komitee gebildet, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Sein Kernanliegen liege darin, diesem Projekt zum Durchbruch zu verhelfen, damit ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der Verkehrsprobleme in und um Stans geschaffen werden könne. Nicht allein diese Strasse bringe die abschliessende Lösung. Es benötige dazu noch Begleitmassnahmen, die dann auf den neuen Verkehrsfluss abgestimmt werden müssten.

Die Umfahrungsstrasse soll zwischen Rotzlochstrasse und Ennetmooserstrasse gebaut werden. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Bis heute sei immer Pflästerlipolitik betrieben worden, so das Komitee weiter. Man habe versucht, mit Temporeduktionen, Streichen von Parkplätzen im Dorf, Ausdehnung der Bewirtschaftung von Parkplätzen und Einbahnverkehr das Verkehrsproblem im Dorf Stans einzudämmen. Solche Massnahmen könnten erst dann wirklich greifen, wenn an der Peripherie ein neuer Verkehrsträger einen grossen Teil des Verkehrs abnehme. Nach jahrelanger politischer Planungsarbeit liege nun ein Projekt zur Realisierung vor, das besteche.

Stimmende im ganzen Kanton überzeugen

Es sei dem Pro-Komitee weiter ein grosses Anliegen, nicht nur Stanser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu überzeugen, sondern auch das Stimmvolk aller übrigen politischen Gemeinden in Nidwalden. Viel Verkehr in und um Stans sei hausgemacht von vielen Nidwaldnerinnen und Nidwaldnern. Die neue Umfahrung Stans-West gehe also alle im Kanton etwas an.

Nach über 40 Jahren Thema sei es nun an der Zeit, einen Meilenstein zu setzen. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten sich ungeachtet der Parteizugehörigkeit dieser klaren Meinung angeschlossen und bildeten das Rückgrat des Pro-Komitees. (pd/mu)