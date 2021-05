Abstimmung vom 13. Juni Nidwaldner Grüne diskutieren Initiativen kontrovers In einer Abstimmungsdiskussion beleuchteten Christina Niederberger und Monika Lussi-Vogler die Auswirkungen der Pestizid- und Trinkwasserinitiativen. Sie zogen unterschiedliche Schlüsse.

Eine Abstimmungsdiskussion der anderen Art hielten die Grünen Nidwalden im Hinblick auf den Urnengang vom 13. Juni ab. Über das Internet übertrug die Partei das Gespräch zu den Initiativen zum Trinkwasser und zu den Pestiziden direkt aus dem Stanser Chäslager. Auf der Pro-Seite nahm Christina Niederberger, gelernte Landwirtin und Vorstandsmitglied von Pro Natura Unterwalden, an der Diskussion teil. Die Gegenmeinung vertrat Monika Lussi-Vogler, Bäuerin und Präsidentin des Nidwaldner Bäuerinnenverbandes.

Zoom-Diskussion der Grünen Nidwalden zur Pestizid- und Trinkwasserinitiative im Chäslager Stans. Von links: Christina Niederberger (Pro), Moderatorin Kathrin Huber und Monika Lussi-Vogler (Kontra). Bild: Martin Uebelhart (Stans, 4. Mai 2021)

Das Wasser und die Biodiversität in der Schweiz seien unter Druck, sagte Christina Niederberger. Darum seien die beiden Initiativen notwendig. Es brauche eine Änderung hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. «Wir tragen als gesamte Gesellschaft eine Verantwortung, dies umzusetzen», sagte sie.

Bäuerinnen und Bauern nehmen die Anliegen der Initiativen ernst

Auf die Frage von Moderatorin Kathrin Huber, Vorstandsmitglied der Grünen, woher der Widerstand gegen die Volksbegehren in weiten Teilen der Landwirtschaft kämen, sprach Monika Lussi von einer Faust ins Gesicht. «Wir sind jetzt schon stetig dabei, uns zu verbessern», hielt sie fest. Doch wenn man Medienberichte anschaue, habe man «das Gefühl, man vergifte das ganze Land». Die Bäuerinnen und Bauern nähmen die Anliegen der beiden Initiativen sehr ernst. Das zeigten die rückläufigen Einsätze von Antibiotika und Spritzmitteln.

Mit Blick auf die Pestizidinitiative hielt Christina Nederberger fest, sie gelte nicht nur für die Landwirtschaft, sondern betreffe auch Gärten oder Hausgärten, Bereiche, in denen auch sehr viele Pestizide eingesetzt würden. Für Monika Lussi ist die Initiative zu extrem: «Sie verbietet, was heute erlaubt ist.» Sie nennt als Beispiele an sich biologische Mittel, die jedoch synthetisch hergestellt würden, wie etwa Oxalsäure, die in der Imkerei zur Anwendung kommt, oder Schwefel, der im Weinbau gebraucht werde.

Bauern müssen beim Umbau der Landwirtschaft unterstützt werden

Christina Niederberger glaubt im Fall eines Ja an die Wirksamkeit der Initiativen: «Sie ermöglichen eine Wende in der Landwirtschaftspolitik hin zu einer Landwirtschaft, welche die Biodiversität mehr fördert.» Bei diesem Umbau müssten die Bauern unterstützt werden. Die Trinkwasserinitiative wolle den stark auf Tierhaltung ausgelegten Subventionen begegnen. Denn die hohe Zahl von Tieren in der Schweiz führe zu einer Überdüngung der Böden. Monika Lussi betonte, die Regeln für die Subventionen seien in der Vergangenheit schon sehr verschärft worden. Es gebe immer mehr Leute in der Schweiz und bevor Lebensmittel importiert würden, würde sie lieber Futtermittel einführen.

In ihrem Schlusswort plädierte Christina Niederberger für ein zweifaches Ja. Vor allem zum Schutz der Biodiversität und des Wassers. Dabei müsse man auch daran denken, die Verantwortung für die Landwirte mitzutragen. Für Monika Lussi auf der anderen Seite fördern die Initiativen den Import von Lebensmitteln, kosteten Arbeitsplätze auch bei Betrieben ausserhalb der Landwirtschaft und zielten einseitig auf einen Berufsstand ab.