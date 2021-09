Abstimmungen Die Junge Mitte Nidwalden empfiehlt Ja zur «Ehe für alle», Nein zur 99%-Initiative Die Mitglieder der Jungen Mitte Nidwalden beschlossen an ihrer Parteiversammlung die Parolen zu den zwei eidgenössischen Abstimmungen vom 26. September.

Die Mitglieder der Jungen Mitte Nidwalden stellten sich ohne Gegenstimme hinter die Vorlage «Ehe für alle». Es dürfe nicht mehr länger sein, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung anders behandelt werden, schreibt die Jungpartei in einer Medienmitteilung. Mit der «Ehe für alle» würden alle Menschen in Bezug aufs Heiraten gleichberechtigt. In Europa sind es nur noch die Schweiz und Italien, welche die «Ehe für alle» noch nicht kennen. Es sei an der Zeit, gleiche Rechte für alle zu schaffen.

Nein zur 99%-Initiative

Hingegen beschlossen die Mitglieder der Jungen Mitte Nidwalden die Nein-Parole zur 99%-Initiative. Bei einer Annahme würden der Wirtschaftsstandort Schweiz sowie viele KMU massiv geschwächt. Die Initiative gebe ein falsches Versprechen ab und schwäche die Wirtschaft. Gemäss der Jungen Mitte Nidwalden werde den finanziell schwachen Personen schon heute grosse Unterstützung in Form der Sozialversicherungen geboten. (cna)