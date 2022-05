Abstimmung SP Nidwalden fasste Parolen Die SP Nidwalden empfiehlt den Stimmberechtigten, am 15. Mai zwei Ja und ein Nein in die Urne zu legen.

Wie die Sozialdemokratische Partei Kanton Nidwalden in einer Mitteilung schreibt, spricht sie sich einstimmig für das Filmgesetz aus, das am 15. Mai an die Urne kommt. Die Vorlage sieht vor, dass ausländische Filmunternehmen neu einen Beitrag zur heimischen Filmproduktion leisten. Die SP ist überzeugt, dass so die grossen Streaming-Konzerne in die Pflicht genommen werden und die gleichen Bedingungen für ausländische und Schweizer Filmschaffende geschaffen werden. Ja sagt die SP zudem zum Transplantationsgesetz. Sie geht davon aus, dass mit dem Gesetz die Spendenrate erhöht wird und dadurch Menschenleben gerettet werden. Die SP betont jedoch, dass es keinen Automatismus geben wird und in jedem Fall ein Gespräch mit den Angehörigen stattfinde.

Auf Ablehnung stösst das Frontex-Gesetz, die SP spricht sich grossmehrheitlich dagegen aus. «Als Schengen-Staat ist die Schweiz zwar verpflichtet, Frontex-Weiterentwicklungen mitzutragen. In Anbetracht der durch Frontex mitzuverantwortenden Menschenrechtsverletzungen an den EU-Aussengrenzen und der gleichzeitig mangelnden Sicherheit für schutzsuchende Menschen ist die Übernahme der neuen EU-Verordnung aus menschenrechtlicher Perspektive unhaltbar», so die SP. Das vorliegende Frontex-Gesetz würde einzig die Abschottung stärken. Darum fordert die SP eine Überarbeitung der Vorlage. (inf)