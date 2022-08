Abstimmungen SVP Nidwalden spricht sich gegen Massentierhaltungs-Initiative aus Die Kantonalpartei war sich bei der Parolenfassung für die Abstimmungen vom 25. September sehr einig. Nur bei den AHV-Vorlagen zeigten sich einige Bedenken – dennoch wurden beide Vorlagen angenommen.

Themenbilder zur Tierhaltungsinitiative am 23. August 2022 in Rothenburg auf dem Bauernhof Giebel. (Eveline Beerkircher, Rothenburg 23. August 2022) Massentierhaltung Eveline Beerkircher

Die SVP Nidwalden hat an einem öffentlichen Anlass ihre Parolen für die Abstimmungen vom 25. September gefasst, teilt sie in einer Medienmitteilung mit. Die Reform des Verrechnungssteuergesetzes wurde von Nationalrat Thomas Aeschi vorgestellt. Er betonte, dass durch die Reform Steuereinnahmen und Wertschöpfung in die Schweiz zurückgeholt würden. Ausserdem meinte er, dass die zu erwartenden Mindereinnahmen schnell mit zunehmender Wertschöpfung überkompensiert würden. Die Mitglieder der SVP nahmen die Reform einstimmig an.

Monika Dudle-Ammann, Direktorin der Ausgleichskasse Nidwalden, referierte für die Änderung des AHV-Gesetzes sowie die Zusatzfinanzierung der AHV. Sie meinte, dass die vorliegende Revision ein breit abgestützter Kompromiss sei und dass die Finanzierung mit der Anhebung der Mehrwertsteuer verkraftbar sei. In der Diskussion zeigten sich Bedenken wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer. Dennoch wurden die beiden Vorlagen mit wenigen Enthaltungen und wenigen Nein-Stimmen von den Mitgliedern grossmehrheitlich angenommen.

Tierschutz sei sichergestellt

Andreas Suter, SVP Wolfenschiessen. Bild: PD

Zur Massentierhaltungs-Initiative sprach SVP-Landrat Andreas Suter aus Wolfenschiessen. Er führte aus, dass in der Schweiz das Tierwohl und der Tierschutz sichergestellt seien und Bioprodukte bereits ausreichend im Angebot seien. Eine Annahme der Initiative würde seiner Meinung nach zu einer Verteuerung der Lebensmittel führen. Ausserdem müssten anstelle bestehender Ställe viele kleinere Ställe neu gebaut werden. Die Anwesenden lehnten die Initiative einstimmig ab. (cn)