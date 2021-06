Agglomerationsprogramm Tieflegung des Bahnhofs oder Hochbahn durch Stans? Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept soll bis Frühling vorliegen Während Luzern soeben das Agglomerationsprogramm der vierten Generation in Bern abgeliefert hat, arbeitet Nidwalden bereits an der fünften. Auf die beiden vorhergehenden wurde verzichtet. Laut Baudirektor Josef Niederberger liegt man gut im vorgesehenen Zeitplan.

Mit dem Programm Agglomerationsverkehr (PAV) beteiligt sich der Bund finanziell an Verkehrsprojekten von Städten und Agglomerationen. Von Bundesbeiträgen profitieren Agglomerationen, die mit ihren Programmen die Verkehrs- und Siedlungspolitik wirkungsvoll aufeinander abstimmen. Das Programm, das alle vier Jahre aktualisiert wird, listet die Kosten geplanter Massnahmen, deren Nutzen, Finanzierung und den mutmasslichen Realisierungszeitpunkt auf.

Soeben hat der Kanton Luzern beim Bund sein Agglomerationsprogramm der vierten Generation eingereicht. Es umfasst Massnahmen mit Baubeginn zwischen 2024 und 2028. Im eingereichten Programm steht auch, dass die Spange Süd nicht mehr weiter verfolgt werden soll und aus dem kantonalen Richtplan verschwindet. Es gebe im Kanton Luzern derzeit schlicht wichtigere Herausforderungen im Verkehrsbereich, namentlich die Grossprojekte Durchgangsbahnhof und Bypass, begründet die Regierung.

Baudirektor Josef Niederberger zeigt sich zurzeit verantwortlich für das 5. Agglomerationsprogramm. Bild: PD

Die beiden Grossprojekte gehören aber noch nicht zum Agglomerationsprojekt vierten Generation. «Nidwalden als Nachbar ist von dieser Ausgabe des Luzerner Aggloprogramms nicht betroffen, weshalb wir keine Stellungnahme dazu abgegeben haben», sagt der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger auf Nachfrage. Man sei aber von Luzern informiert und eingeladen worden, einen Mitbericht abzugeben.

Im Fahrplan für das fünfte Aggloprogramm

In Nidwalden läuft momentan noch die Umsetzung der Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm der zweiten Generation. Auf die dritte und vierte Generation des Programms wurde verzichtet. Der Regierungsrat beschloss vergangenes Jahr, vor der Ausarbeitung eines neuen Agglomerationsprogramms (AP) zuerst die gemeinsamen Grundsätze zwischen Kanton und Gemeinden behördenverbindlich festzulegen. Zudem wurde mit Zustimmung des Landrats die Ausarbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts beschlossen. Als Folge davon wurden die damals laufenden Arbeiten für das Agglomerationsprogramm der vierten Generation abgebrochen und stattdessen die Teilnahme an der fünften Generation beschlossen. «Dieses können wir voraussichtlich bis Ende 2025 beim Bund einreichen. Wir liegen bisher gut im Fahrplan, aber wir dürfen nicht locker lassen. Es gibt noch viel zu tun», so Josef Niederberger.

In einem Gesamtverkehrskonzept will die Nidwaldner Regierung prüfen, ob eine Tieflegung des Bahnhofs Stans in Frage kommt. Bild: Matthias Piazza (Stans, 19. Juni 2018)

Die Grundsätze für die langfristige Entwicklung der Agglomeration und eine entsprechende Vereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden wurden erarbeitet und mittlerweile von allen Gemeinden unterzeichnet. Sie erstrecken sich über einen Betrachtungshorizont bis mindestens ins Jahr 2040 und beinhalten im Bereich Siedlung eine Wachstumsprognose der Bevölkerung von 11,7 Prozent und der Arbeitsplätze von rund 12 Prozent. Im Bereich Arbeitsplätze habe man mittlerweile auch die bewilligten Gestaltungspläne bei der Ruag und fürs Gebiet Faden (Flugplatz), so Josef Niederberger.

In Arbeit sind momentan das Gesamtverkehrskonzept, das bis im Frühling vorliegen soll, und das Landschaftskonzept, das auch in den Richtplan einfliessen wird. Demnächst wird zudem das Verkehrsmodell Luzern auf den Kanton Nidwalden erweitert. Das Gesamtverkehrskonzept muss unter anderem beantworten, welche Verkehrsträger in Nidwalden zu fördern sind. Geprüft werden sollen auch die Tieflegung des Bahnhofs Stans, eine Hochbahn durch Stans, der Doppelspurausbau Hergiswil (Tunnel) oder der Bahnanschluss der Seegemeinden.

Baudirektor will laufende Projekte in gutem Zustand übergeben

Festgelegt werden müssen auch noch die Grundsätze im Bereich Landschaft. Josef Niederberger, der bereits angekündigt hat, im nächsten Jahr nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, wird die Fertigstellung des Agglomerationsprogramms also nicht mehr im Amt erleben. «Es ist für mich aber wichtig, dass ich Sachen, die ich angefangen habe, in gutem Zustand übergeben kann.» Dazu gehören auch der Hochwasserschutz Buoholzbach, dessen Krediterteilung bevorsteht, sodass der Planung nichts mehr im Wege stehen sollte, und die Sanierung der Wiesenbergstrasse. Die Kehrsitenstrasse, der Kreisel Schürmatt, das Gesamtverkehrskonzept sowie das Verkehrsmodell werden noch in der Amtszeit von Josef Niederberger fertiggestellt.