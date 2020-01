Aktion «Ja zum Schutz vor Hass» informiert in Stans Mit einer Standaktion wurde über das Anliegen der Volksabstimmung zur Rassismus-Strafnorm informiert.

Aktion der Kampagne «Ja zum Schutz vor Hass» für die Abstimmung vom 9. Februar auf dem Stanser Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (18.Januar2020)

(mu) Am 9. Februar befinden die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Erweiterung der Anti-Rassismusstrafnorm um die sexuelle Orientierung ab. Mit einer Aktion machte die Kampagne «Ja zum Schutz vor Hass» am Samstag in Stans auf das Anliegen aufmerksam.

Vier junge Frauen verteilten Flyer und suchten das Gespräch mit Passanten. Die Aufmerksamkeit sollten auch zwei Frauen auf sich ziehen, die Arm in Arm unter einem pinken Sonnenschirm standen. Giulia Haller, die ehrenamtlich für Du-bist-Du, eine Info und Beratungsplattform von jungen Menschen für junge Menschen, die Fragen haben zu ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität arbeitet, zog auf Anfrage eine positive Bilanz zu der Aktion: «Wir konnten Leute für das Anliegen sensibilisieren oder überhaupt darauf aufmerksam machen, worum es in der Abstimmung geht.»