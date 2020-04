Aktiv sein und negativen Emotionen entgegenwirken Körperliche Bewegung kann ein Gegenpol gegen Stress und Überreizung sein. Tipp 4 von 10 in der Serie zur Stärkung der psychischen Gesundheit.

(ml) Die Gesundheitsförderung Uri informiert in dieser ausserordentlichen Lage regelmässig über die bewährten «10 Schritte+ für psychische Gesundheit», angepasst an die aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit. In Teil 4 geht es um das Thema Bewegung.

Menschen früherer Generationen haben deutlich mehr körperliche Arbeit geleistet als wir heute. Unser Körper braucht ein gewisses Mindestmass an Beanspruchung, um optimal zu funktionieren und gesund zu bleiben. Körperliche Bewegung und Aktivität sind laut der Gesundheitsförderung Uri ein notwendiger Gegenpol zur Überreizung durch Überinformation, Arbeitsstress und Stress durch ausserordentliche Situationen. Bewegung und Aktivität sollen Spass und Freude machen. Mit Bewegung können die körperliche Gesundheit, das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität gefördert werden.

Wie steht es um mich? Gibt es in meinem Alltag regelmässige Bewegungszeiten? Welche Bewegungsart macht mir Freude? Tanzen, Yoga, Gymnastik, Laufen und so weiter? Habe ich mich heute schon lustvoll bewegt? Solche Fragen kann man sich bezüglich körperlicher Betätigung selber stellen.

Die Gesundheitsförderung nennt verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen als Tipps und Anregungen:

Tanze zu deiner Lieblingsmusik im Wohnzimmer, bis du ausser Atem bist.

Übe dich im Seilspringen und mache Liegestützen zuhause, bis du schwitzt.

Mach einen Super-Frühlingsputz.

Bewege dich und deine Kinder zuhause (siehe Box).

Jäte den Vorplatz, den Garten oder die Pflanzentöpfe auf dem Balkon.

Mache Yoga-Übungen auf dem Balkon.

Gehe nach draussen, in die Natur, nimm dich «mal raus» – und halte Abstand.