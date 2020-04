Alfred Gabriel tritt aus dem Gemeinderat Ennetbürgen zurück Als Grund für den vorzeitigen Rücktritt werden fehlende zeitliche Ressourcen genannt. Die Ersatzwahl findet am 28. Juni statt.

Alfred Gabriel Bild: PD

(pz) Gemeinderat Alfred Gabriel hat sich entschlossen, per 31. Mai 2020 als Gemeinderat vorzeitig zurückzutreten. Dies gibt die Gemeinde am Donnerstagabend in einer Mitteilung bekannt. «Er begründet diesen Entscheid aus privaten und beruflichen Ereignissen und den dadurch fehlenden zeitlichen Ressourcen», schreibt die Gemeinde.

Alfred Gabriel wurde 2018 in den Gemeinderat gewählt. Er ist für die Feuerwehr, Zivilschutz, Militär, Gefahren, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Verwaltungs- und Finanzliegenschaften, Park- und Freizeitanlagen sowie für den Friedhof und das Bestattungswesen zuständig. «Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt ausserordentlich», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Gremium könne diesen Entscheid sehr gut nachvollziehen und entsprechend unterstützen.

Ersatzwahl findet am 28. Juni statt

Der Gemeinderat dankt Alfred Gabriel bereits heute für den grossen Einsatz zum Wohle der Gemeinde Ennetbürgen und die sehr kollegiale Zusammenarbeit. Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 28. Juni, statt. Wahlvorschläge können bis am 11. Mai eingereicht werden.