«Allmendhuisli» «Hier sind wir alle per Du» – wie es den gebürtigen Entlebucher Walti Brun nach Stans zog Am nächsten Wochenende feiert der Unternehmer, Musiker und Wirt Walter Brun das 20-Jahr-Jubiläum des «Allmendhuisli».

Das Allmendhuisli in Stans. Bild: Florian Pfister (Stans, 19. April 2021)

Bereits seit 20 Jahren betreibt Walter Brun das Restaurant Allmendhuisli, nahe der Kreuzstrasse in Stans. Aus dem kleinen Beizli hat er ein renommiertes Speiserestaurant mit Wintergarten und 300 Sitzplätzen aufgebaut und sich in der ganzen Schweiz und darüber hinaus einen Namen gemacht. Von 11 bis 23 Uhr bietet er den Gästen warme Küche an – und das während 365 Tagen im Jahr. Meistens ist der grosse Parkplatz vor dem Restaurant voll besetzt.

Walter Brun mit seiner Partnerin Sylvia Zanni. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 21. März 2022)

Angefangen hat alles mit einem grossen Zufall. «Ich trat als Gast ins ‹Allmendhuisli› ein. Da kam die Freundin des damaligen Besitzers auf mich zu und war enttäuscht, weil der Verkauf der Wirtschaft schiefgelaufen sei», erzählt Walter Brun den Beginn der Erfolgsgeschichte. Er habe der Frau halb zum Spass, halb ernst gesagt, wenn sie wieder einmal ein Problem hätte, soll sie ihn doch anrufen.

Und so kam es, dass der Wirt, Musiker und Unternehmer den Betrieb drei Monate später kaufen konnte. Nun wurden die Öffnungszeiten verlängert und ein Wintergarten errichtet. Dank der verschiedenen Anlässe mit musikalischer Unterhaltung, der reichhaltigen, abwechslungsreichen Menus, der günstigen Preise und nicht zuletzt der Freundlichkeit etablierte sich das «Allmendhuisli» immer mehr zum Geheimtipp in Nidwalden.

Immer für ein Spässchen bereit

Walter Brun ist kein überheblicher Patron. «Ich heisse Walti. Hier sind wir alle per Du», spricht er seine Gäste an. Er, der gebürtige Entlebucher, der in einem Gasthaus in Eschholzmatt gross geworden ist, zeigt sich offen und umgänglich. «Er ist jederzeit korrekt und gradlinig in der Führung», beschreibt ihn seine Partnerin Sylvia Zanni. Sie ist die rechte Hand des Chefs und betont: «Er lässt uns machen. Wenn aber Reklamationen von Gästen an ihn gelangen, kann er durchaus streng werden.»

Zum Erfolg brauche es wenig, sagt Walter Brun: «Ich behandle meine Gäste so, wie ich früher gern in anderen Restaurants behandelt worden wäre.» Zudem sei es auch wichtig, mit den Leuten ein kleines Spässchen zu machen, ergänzt der Wirt vom «Allmendhuisli».

Musikalisches Talent

Aber wo nimmt Walti Brun die Energie her, damit er mit seinen bald 80 Jahren noch so aktiv sein kann? – Für ihn gibt es dazu ein ganz einfaches Rezept: «Jeden Tag arbeiten.» Vielleicht hilft ihm aber auch sein musikalisches Talent, welches für eine willkommene Abwechslung sorgt. Brun spielt nämlich Klavier und Saxofon und ist rund 40-mal während des Jahres mit seiner Tanzmusik «Swinging Boys» unterwegs. Hin und wieder spielt er mit seiner Band auch im eigenen Restaurant; so auch am Jubiläumsanlass von nächstem Wochenende.