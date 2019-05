Alois Bissigs Kandidatur ist bereits gescheitert Der ehemalige Nidwaldner Regierungsrat Alois Bissig wird nicht für den Nationalrat kandidieren. Die CVP-Ortspartei in Ennetbürgen hat ihm eine Abfuhr erteilt. Kurt Liembd

Alois Bissig, ehemaliger Nidwaldner CVP-Regierungsrat. (Archivbild: Corinne Glanzmann)

Grosse Enttäuschung für den ehemaligen Regierungsrat Alois Bissig (CVP). Der 62-Jährige hat sich als Kandidat für die Nationalratswahlen empfohlen und wollte am 20. Oktober gegen den bisherigen Peter Keller (SVP) antreten. Am Mittwochabend hat ihm die eigene Ortspartei Ennetbürgen eine Abfuhr erteilt. In einer geheimen Abstimmung sprachen sich 17 gegen eine Kandidatur aus und nur 11 dafür, worin aber die beiden Stimmen von Bissig und seiner Frau enthalten sind.

Über die Gründe der Ablehnung ist offiziell nichts bekannt, weil die Diskussion unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand und sowohl Bissig wie seine Frau und auch die Presse ausgeschlossen waren. Der Diskussion vorausgegangen war ein längeres Statement von Alois Bissig, worin er aufzeigte, weshalb er ein geeigneter Kandidat für den Nationalrat wäre.

Ob die CVP-Kantonalpartei am 20. Oktober mit einem andern Kandidaten zur Nationalratswahl gegen Peter Keller antritt, ist im Moment noch nicht bekannt.