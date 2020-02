Als der Geist in Stans sein Zuhause verlor

Im Zentrum der Delegiertenversammlung der FDP Nidwalden steht der damalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz. In seinem Referat «steuerpolitische Sternstunde in Stans» geizt er nicht mit Lob. «Nidwalden ist im interkantonalen Steuerwettbewerb ausgezeichnet positioniert.» Zu den Nidwaldner Regierungsrats- und Landratskandidaten für die Wahlen 2010 sagt Merz: «Als ehemaliger Langstreckenläufer wünsche ich allen von Herzen Energie, Ausdauer und Lust in diesem anspruchsvollen Rennen.»

Wie von Geisterhand schalteten um punkt 11 Uhr vormittags die Waschmaschinen und Wäschetrockner ab – und eine Stunde später wieder ein. Diese Sperrzeiten wurden 1965 eingeführt, um das zur Mittagszeit durch Herdplatten stark beanspruchte Netz zu schonen. 2010 hebt das Elektrizitätswerk Obwalden diese Sperrzeiten auf. Sie wurden unnötig, weil die Geräte viel sparsamer und das Netz leistungsfähiger wurden.

Wenige Wochen vor der Abstimmung zur Zusammenlegung von Schul- und politischer Gemeinde in Ennetmoos und Stans machen die beiden Lager mobil. Ein Komitee setzt sich für den Erhalt der Schulgemeinde ein. Es besteht aus dem Lehrerverband Nidwalden, der Vereinigung der Schulleiter Nidwalden und der Schulräte von Stans und Ennetmoos. In einer Einheitsgemeinde würde die Schule an Autonomie verlieren und die Bildung geschwächt, wurde argumentiert.

Die Befürworter, darunter der Ennetmooser Gemeindepräsident, sprechen von einer zeitgemässen Lösung, schlankeren Führungsstrukturen und dem Vermeiden von Doppelspurigkeiten.