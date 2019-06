Altpapiercontainer gerät in Oberdorf in Flammen – Polizei sucht Zeugen In Oberdorf hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Wer hat etwas gesehen?

(pd/rem) Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden erhielt am Sonntagmorgen gegen 4.35 Uhr einen Notruf erhalten, wonach bei der Sammelstelle beim Kreisel Wil Papier in einer Mulde brenne. Die Feuerwehr Oberdorf und die Polizei rückten unverzüglich aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Zudem stellte die Polizei an der Schulhausstrasse einen Robidog-Abfalleimer fest, in welchem ebenfalls ein Feuer brannte.

Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden. Die Brandursache wird nun von der Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt. Personen welche den Brand beobachten oder Angaben zu Personen machen können, welche sich vor Ort aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter der Nummer 041 618 44 66 zu melden.