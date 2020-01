Am Montag wird der in Beckenried gesunkene Kran geborgen Die Vorbereitungsarbeiten dauerten weniger lang als ursprünglich angenommen. Bereits am nächsten Montag soll der 80 Tonnen schwere Pneukran aus dem Vierwaldstättersee geborgen werden.

Die Fahrerkabine des Pneukrans, der vor Beckenried gesunken ist. Er ist auf die Seite gekippt und liegt in 30 Metern Tiefe auf dem Seegrund. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Seit etwas mehr als einer Woche liegt er im Vierwaldstättersee in 30 Metern Tiefe: Der 80 Tonnen schwere Pneukran, der in Beckenried beim Verladen einer Trafostation von einem Nauen ins Wasser gefallen ist. Nun ist klar: Die Maschine wird am Montag geborgen, sofern dies die Witterung zulässt. Dies schreibt der Kanton Nidwalden in einer Medieneinladung. Weitere Auskünfte wollen die Verantwortlichen derzeit nicht erteilen.

Trotz schlechter Sichtverhältnisse im Vierwaldstättersee, ist der Pneukran gut zu erkennen. Er ist beim Verladen einer Trafostation von einem Nauen vor Beckenried in den See gefallen und auf die Seite gekippt. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Fakt ist: Die Bergung ist äusserst schwierig. Dies einerseits wegen des Gewichts des Pneukrans. Andererseits stellt auch die Lage der Maschine die Bergungsspezialisten vor grosse Herausforderungen. Denn in jenem Bereich, in dem der Kran liegt, fällt der Seegrund rapide auf eine Tiefe von rund 170 Meter ab. Der Kran musste mit dem Ufer verbunden werden, damit er nicht weiter abrutscht. Sollte er beim Bergungsversuch am Montag doch abrutschen, könnte er wohl nicht mehr aus dem See gehoben werden. Ein weiteres Risiko ist, dass der Kran bei der Bergung auseinanderbricht.

Die Maschine ist am 15. Januar ins Wasser gefallen. Dabei lief Treibstoff aus. Mit Ölsperren konnte eine grössere Gewässerverschmutzung verhindert werden. Zudem wurden wassergefährdende Stoffe regelmässig gebunden, abgesaugt und entsorgt. «Umweltmässig ist die Situation unter Kontrolle», sagte Gérald Richner, Leiter des Nidwaldner Amts für Umwelt gegenüber unserer Zeitung. Damit der See bei der Bergung nicht weiter verschmutzt wird, haben Taucher in den letzten Tagen Treibstoff abgepumpt.

Die Kabine zur Steuerung des Krans. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Beim Unglück waren vier Arbeiter damit beschäftigt, mit dem Pneukran von einem Nauen aus eine Trafostation zu verladen. Dabei kippte der Kran. Die Arbeiter hatten grosses Glück: Der Führer der Maschine konnte sich mit einem Sprung aus der Kabine auf den Nauen retten. Drei weitere Personen brachten sich mit einem Sprung in den Vierwaldstättersee in Sicherheit. Alle blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Schuldfrage laufen. Wer die Kosten für die Bergungsaktion übernehmen muss, ist noch unklar und hängt vom Ergebnis der Ermittlungen ab.