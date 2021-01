An der Landsgemeinde 1975 musste bei der Abstimmung für den Länderpark zweimal ausgezählt werden Am 27. April 1975 stimmte die Nidwaldner Stimmbevölkerung zugunsten des Einkaufszentrums Länderpark. Der Entscheid war so knapp, dass die Weibel das Handmehr nicht abschätzen konnten.

Das «Vaterland» berichtete über die Nidwaldner Landsgemeinde und das umstrittene Einkaufszentrum-Gesetz. Mit der Ablehnung des Gesetzes von 1956 Nein- zu 1757 Ja-Stimmen fiel der Entscheid knapp aus (letzter Absatz im Bild). Mit der Verwerfung des Gesetzes war der Weg frei für den Länderpark. Bild: Archiv LZ

Einkaufen in Nidwalden in den 1970er-Jahren. Was man im Dorfladen nicht fand, gab es in Stans. Und für ganz spezielle Gebrauchsartikel fuhr man nach Luzern in die Stadt. Nidwalden kämpfte damals gegen eine alarmierende Kaufkraftabwanderung. Eine vom damaligen Regierungsrat im Jahre 1973 in Auftrag gegebene Studie bestätigte: Fast jeder zweite Franken, den der Nidwaldner Durchschnittskonsument ausgab, landete in einer Kasse ausserhalb des Kantons. Von den knapp 134 Millionen Franken Ausgaben für Konsumgüter wurden nur rund 72 Millionen Franken im Kanton umgesetzt. Und vom restlichen Teil profitierte in erster Linie die benachbarte Region Luzern.

Nidwalden war in zwei Lager gespalten

Zum Ansinnen der Genossenschaft Migros Luzern, im Raum Stans ein Einkaufszentrum zu bauen, teilte Nidwalden in zwei Lager. Insbesondere der Detailhandel aus Stans und Stansstad befürchtete mit dem Bau eines Einkaufszentrums massive Einbussen. Und zu guter Letzt hatte noch die Landsgemeinde seinen Segen zu erteilen. Verschiedene Politiker sprachen sich für einen Bau aus. Sie sahen in der Erstellung eines Einkaufszentrums mehr Vor- als Nachteile. Der liberale Beckenrieder Regierungsrat German Murer brachte es an diesem Landsgemeindesonntag im April 1975 auf den Punkt: «Man muss auch die Vorteile der neuen Konkurrenzsituation erkennen: Das Kleingewerbe muss sich jetzt mehr anstrengen, um im Vergleich zu bestehen, und das kommt letztlich den Konsumenten zugute.» Das offene Handmehr brachte in der Abstimmung kein Resultat. Erst beim Auszählen ergab sich dann ein Ja zu Gunsten des Länderparks.

«Sogwirkung des Länderparks hat auch neue Kundschaft gebracht»

Im September 1980 war es soweit, der Länderpark öffnete. Bild: Archiv LZ

Mit der Eröffnung des ersten Einkaufszentrums in Nidwalden am 26. September 1980 mussten dann tatsächlich diverse Geschäfte einen Kaufkraftverlust verkraften. «Die Sogwirkung des Länderparks hat aber auch neue Kundschaft gebracht und dazu beigetragen, dass sich Stans mit dem Einkaufszentrum und der vielfältigen Palette von Geschäften zu einem bedeutenden Zentrum entwickelt», sagte der damalige Stanser Gemeindepräsident Max Achermann gegenüber unserer Zeitung in der Ausgabe vom 25. Oktober 2000.