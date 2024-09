Leserdebatte 1. August in Nid- und Obwalden: Die Übersicht zu den Bundesfeiern Die laufende Pandemie zwingt viele Gemeinden, die 1.-August-Feierlichkeiten abzusagen. Doch nicht alle haben sich für diesen Schritt entschieden.

Es ist ruhig rund um die Bundesfeiern in Nid- und Obwalden. Auf Grund des Coronavirus haben sich viele Gemeinden dazu entschieden, ihre 1.-August-Feiern ausfallen zu lassen.

Dennoch müssen nicht alle auf Feierlichkeiten und auch auf Traditionen verzichten. In Dallenwil, Stans, Sachseln und Seelisberg finden offizielle Feiern statt.

In Dallenwil wird die Feier von der Luftseilbahn Wirzweli organisiert. Eingeläutet wird der Nationalfeiertag um 9.30 Uhr mit dem Erlebnisbrunch im Alpenrestaurant Wirzweli. Am Abend lädt das Restaurant Gummenalp auf gluschtige Grilladen und ein Salatbuffet ein. Für beide Events ist eine Voranmeldung nötig. Das Highlight ist das Höhenfeuers, das um etwa 21.30 Uhr entfacht wird.

In Stans findet das alljährliche Orgelfeuerwerk in der Pfarrkirche statt. Ab 18 Uhr musiziert Philippe Despont eine Stunde lang an verschiedenen Orgeln. Ab 19 Uhr lädt die Gemeinde Stans zum Volksapéro ein.

Seelisberg führt den Nationalfeiertag in veränderter Form durch. Die Festlichkeiten wurden durch den ganzen Tag verteilt, um zu dichtes Aufkommen zu verhindern. «Wir verzeichneten in den letzten Jahren an der Feier etwa 200 bis 300 Besucher. Das liegt im Rahmen und daher können wir die Bundesfeier durchführen», sagt Christoph Näpflin von Seelisberg Tourismus.

Am 1. August findet die Eröffnung der Freiluftausstellung «Geschichtsreise Seelisberg–Rütli» statt. Ab der Talstation Treib finden ab 10.05 Uhr stündliche Gratisführungen satt. Ab 16.30 Uhr erwartet die Gäste eine bunte Folklorefeier auf dem Schibenboden mit Musik, Trachtentanz, Alphorn, Fahnenschwingen, Jodelgesang, Trychler und Infos zur Geschichtsreise. Der Trachtentanz kann dabei gewöhnlich stattfinden. «Der Vater tanzt mit seiner Tochter, die Mutter mit ihrem Sohn», erklärt Christoph Näpflin.

Trotz des Coronavirus kann auch dieses Jahr der traditionelle Trachtentanz stattfinden. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 1. August 2019)

Durchs Programm führt der ehemalige SRF-Jassschiedsrichter Dani Müller. Eine Lichter-Show beim Hotel Bellevue um 22 Uhr macht den Schlusspunkt. Verzichten müssen die Gäste aber auf ein Feuerwerk.

Auch in Sachseln finden die Feierlichkeiten statt. Der Verein «Freunde Flüeli-Ranft» organisiert im Dorf die alljährliche Veranstaltung.

Das grosse Seenachtsfest in Lungern wurde abgesagt. In diesem Jahr hätten die Organisatoren das 15-Jahr-Jubiläum gefeiert. Es sei weder möglich noch von Interesse, die Veranstaltung in einer Form durchzuführen, in der die Massnahmen des Bundesrats eingehalten werden könnten, schreibt das OK auf der Website.

Keine Feier und damit auch kein Feuerwerk. Das diesjährige Seenachtsfest Lungern fällt aus. Bild: Robert Hess (Lungern, 31. Juli 2019)

Auch Stansstad hätte ein spezielles Fest gefeiert. Wie schon viele weitere Anlässe im Jubiläumsjahr wurde auch die Bundesfeier abgesagt. «Es ist sehr schade. Die Bundesfeier ist ein beliebter und toller Anlass in Stansstad, welcher vom OK31 immer perfekt organisiert wird», sagt Lukas Liem, Geschäftsführer der Gemeinde. «Es ist aber auch vernünftig, dass man den Anlass nicht durchführt, da ihn normalerweise knapp tausend Leute besuchen.» Die spezielle Ausgabe zu «600 Jahre Stansstad» wird im nächsten Jahr nachgeholt.

Sarnen hat seine jährliche Bundesfeier im Seefeld abgesagt. Das Feuerwerk am 1. August wird trotz Absage voraussichtlich stattfinden.

Auch in Kerns findet die eigentliche Feier nicht statt. Traditionellerweise lädt die Gemeinde die Bevölkerung im Dorfkern zur Bundesfeier ein. Die Abstandsvorschriften können nicht eingehalten werden und die Aufnahme der Kontaktdaten aller Personen wird als zu einschränkend erachtet. Der 1. August wird aber wie jedes Jahr mit den Alphornklängen am Morgen eingeläutet. Das Alphornduo Peter Achermann und Sepp Durrer wird in Kerns, St. Niklausen und Melchtal unterwegs sein. Auch die Dankandacht um 10 Uhr in der Pfarrkirche findet wie gewohnt statt.

Des Weiteren haben in Nidwalden die Gemeinden Beckenried, Buochs, Emmetten, Ennetbürgen, Ennetmoos, Hergiswil, Oberdorf und Wolfenschiessen ihre Feiern abgesagt oder sowieso keine geplant. In Obwalden sind das zusätzlich die Gemeinden Alpnach, Engelberg und Giswil.