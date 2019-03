Angriff auf Gemeindeversammlung scheitert in Nidwalden Ein alter Zopf sei sie und gehöre abgeschafft. Vor zehn Jahren liess die SP den Worten Taten folgen und sammelte Unterschriften für die Abschaffung der Gemeindeversammlung in Nidwalden. Es half nichts, wie unser «Weisch nu» über den März 2009 zeigt. Matthias Piazza

Für die SP Nidwalden ein Auslaufmodell: Gemeindeversammlungen. An ihrer Haltung dazu hat sich in den vergangenen zehn Jahren kaum etwas geändert. (Bild: Corinne Glanzmann (Oberdorf, 18. November 2009))

In rund zwei Monaten laden die elf Nidwaldner und sieben Obwaldner Gemeinden wieder zur Gemeindeversammlung ein. Mittels Handmehr wird über die Rechnung und über andere Geschäfte abgestimmt. Rund 530 Stanser haben an der letztjährigen Herbstgemeindeversammlung teilgenommen.

Das tönt nach viel, doch sind dies gerade mal 9 Prozent der Stimmberechtigten. An der Urnenabstimmung zum Ausbau eines Grundwasserpumpwerkes im vergangenen Jahr beteiligten sich immerhin 61 Prozent der Stimmberechtigten. 72 der rund 1400 Emmetter nahmen an ihrer Gemeindeversammlung im vergangenen November teil, gemessen an den 983 Stimmberechtigten ist dies eine Stimmbeteiligung von 7,3 Prozent.

Leute ausgeschlossen bei Terminkollision

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch vor zehn Jahren. Rund 5 Prozent betrug die Teilnehmerquote im kantonalen Schnitt in Bezug auf die Stimmberechtigten. Zu wenig, fand die SP Nidwalden und lancierte im März 2009 eine Initiative zur Abschaffung der Gemeindeversammlung. «Die Gemeindeversammlung ist als oberstes Organ in der Gemeindeorganisation schlicht nicht mehr zeitgemäss», begründete Beat Ettlin, Präsident der SP Nidwalden, die Initiative damals. «Dass bloss jeder 20. Stimmbürger an der Versammlung teilnimmt, dokumentiert die zunehmend fehlende politische Legitimität.» Zwar lasse sich damit Demokratie «live» erleben. Gewöhnlich sei aber die Versammlung mit ihren wenig verlockenden Traktanden «drehbuchmässig geprobt und inszeniert». Die Partei machte beim Modell noch weitere Schwächen aus. So sprach sie von einem anachronistischen Modell, bemängelte, dass die geheime Stimmabgabe nicht gewährleistet ist oder dass gewisse Leute ausgeschlossen werden, sei es, weil sie am Termin verhindert sind.

Als Alternative schlug die SP etwa vor, dass die Bürger

alle Wahl- und Sachgeschäfte an der Urne entscheiden können;mit einer Gemeindeinitiative die Abstimmung über Sachgeschäfte verlangen können;in den Gemeinden ein Parlament einsetzen können (etwa Einwohnerrat). Deren Beschlüsse könnten durch die Stimmberechtigten an die Urne verwiesen werden.

Die Unterschriften waren schnell beisammen

Gerade mal sechs Wochen später – zwei Wochen vor dem offiziellen Ablauf der Sammelfrist – reichte eine stolze SP der Staatskanzlei 538 Unterschriften ein – 338 mehr als nötig. An nur zwei Samstagmorgen seien diese von jeweils fünf SP-Mitgliedern in Stans und Buochs auf offener Strasse gesammelt worden, hiess es. Selbst eingefleischte Besucher der Gemeindeversammlung hätten teilweise eingeräumt, dass dieses Relikt aus alter Zeit nicht mehr ins 21. Jahrhundert passe, so SP-Präsident Beat Ettlin.

Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 64 Prozent verwarfen die Nidwaldner die Vorlage am 29. November 2009 an der Urne. In sämtlichen elf Gemeinden resultierte ein Nein zur Vorlage. Keine Chance hatte das SP-Anliegen in Wolfenschiessen (75 Prozent Nein), am ehesten auf Sympathien stiessen die Sozialdemokraten noch im Hauptort Stans (45 Prozent Ja). «Klar sind wir enttäuscht», meinte Beat Ettlin zum Resultat. Als kleine Partei hätten sie gewusst, dass es schwer sein würde, die Abstimmung zu gewinnen. Dennoch gab sich die SP, die nur von den Grünen unterstützt worden war, irritiert. «Es gehen immer weniger Leute an die Gemeindeversammlungen. Auf der anderen Seite lehnt eine Mehrheit an der Urne eine grundlegende, zweckmässige Form der Gemeindedemokratie ab.»

Was ist aus der Forderung zehn Jahre später geworden? «Es ist denkbar, dass wir das Anliegen wieder einmal aufgreifen», meint Beat Ettlin auf eine entsprechende Frage. Für ihn hat das Thema eher noch an Brisanz gewonnen. «Mit der zunehmenden Digitalisierung, Stichwort E-Government, und der elektronischen Stimmabgabe dürfte die Gemeindeversammlung künftig noch unpopulärer werden. Wir spüren eine latente Unzufriedenheit gegenüber dieser Institution.»

Von einem Gemeindeparlament als Alternative sei er überzeugt, auch wenn Gemeinden oft nur mit Mühe Bürger fänden, die bereit seien, das Amt eines Gemeinderates zu bekleiden. Beat Ettlin befürchtet dieses «Rekrutierungsproblem» für ein Parlament nicht. «Ein parlamentarisches Mandat ist viel begehrter, weil es zeitlich auch mehr Flexibilität zulässt als bei einem Exekutivamt.»

Was im März 2009 auch noch Schlagzeilen machte:

Neues «Wahrzeichen »für Bähnliland

Das Bähnliland Nidwalden erhält im März 2009 ein neues «Wahrzeichen» im Kreisel beim Länderpark Stans. In einer bitterkalten Nacht verfolgen zu Beginn der über einstündigen Aktion gegen 50 Schaulustige, wie ein nachgebauter Wagender Stanserhorn-Bahn mit einem Kran auf seinen Platz gehievt wird. Die Rekonstruktion entspricht alten Originalplänen von 1893. Der im Kreisel aufgestellte Wagen ist je 2 Meter hoch und breit sowie 9 Meter lang und wiegt 3,5 Tonnen.

Obwaldner Regierungsrat muss ersetzt werden

Die Ersatzwahl in die Obwaldner Regierung für Hans Hofer (CSP) wird nicht im ersten Wahlgang entschieden. Am besten schneidet die damalige Engelberger Frau Talammann Martha Bächler (CVP/überparteilich) ab. Sie verpasst das absolute Mehr mit 4439 um 1027 Stimmen. Der später gewählte Kernser CSP-Kantonsrat Franz Enderli macht 3988 Stimmen. Bernadette Halter Zeier (SP) mit 2504 Stimmen verkündet gleichentags ihren Verzicht für den zweiten Wahlgang.

Herrschaftssitz in Stans gefunden

In Stans kommen auf einer Baustelle an der Nägeligasse Mauern eines Herrschaftssitzes aus dem frühen 16. Jahrhundert zum Vorschein. Fest steht, dass in diesem Haus einst die Patrizierfamilie Leuw wohnte. Nebst einer Handvoll anderer Geschlechter regierte diese in der frühen Neuzeit über Stans und die Region. Gemäss Staatsarchivar Emil Weber konkurrierten in einer früheren Form von Demokratie diese Familien damals das Amt des Landammanns. (map)