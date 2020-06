Appell zur Aufnahme griechischer Flüchtlinge im Kanton Nidwalden Rund 50 Personen haben einen offenen Brief an die Nidwaldner Regierung unterzeichnet. Sie fordern den Kanton zum Handeln auf.

Einen offenen Brief überreichten Vertreter von SP und Grünen Nidwalden und dem Bistro Interculturel am Freitag anlässlich des Internationalen Flüchtlingstags dem Kanton. In dem von rund 50 Nidwaldnern unterzeichneten Brief wird die Nidwaldner Regierung aufgefordert, dem Bund Bereitschaft zur Aufnahme Flüchtlinge aus überfüllten Lagern in Griechenland zu signalisieren. Ausserdem solle sie abklären, wie viele geflüchtete Menschen der Kanton aufnehmen könne.

Zum überparteilichen Komitee für die Unterschriftenaktion gehören die SP-Landrätinnen Sandra Niederberger, Susi Ettlin, der SP-Landrat Daniel Niederberger, die Grüne Landrätin Verena Zemp sowie Patrik Näpflin und Luki Moor vom Bistro Interculturel.

Sie verweisen auf die humanitäre Katastrophe für 42'000 Menschen, die sich am Rand Europas abspiele mit «prekären hygienischen Verhältnissen in drastisch überbelegten Lagern». In der Schweiz seien die tiefste Anzahl von Asylgesuchen seit 2007 zu verzeichnen. 30 Plätze in Wohnungen seien abgebaut worden.