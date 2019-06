Armin Eberli wird neuer Landschreiber des Kantons Nidwalden Armin Eberli ist vom Regierungsrat zum neuen Landschreiber ernannt worden. Der bisherige Landratssekretär tritt seine Stelle am 1. April 2020 an. René Meier

Armin Eberli wird Nachfolger von Hugo Murer, der Ende März 2020 nach über 38 Jahren im Dienste des Kantons Nidwalden pensioniert wird.

Eberli studierte Recht und erwarb 1991 das Lizentiat in Rechtswissenschaften. Am 1. November 1994 trat er als juristischer Mitarbeiter in die damalige Landratskanzlei des Kantons Nidwalden ein. Seit 2010 ist er Landratssekretär und zugleich Stellvertreter des Landschreibers. Er wohnt mit seiner Familie in Stans. Die frei werdende Stelle des Landratssekretär wird nächstens öffentlich ausgeschrieben, wie die Staatskanzlei mitteilt.